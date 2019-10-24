【台南景點】台南嘉義 景點懶人包

每次見到台南有機票優惠的時候是否都很心動?但又不清楚台南有什麼景點和特色而令你放棄了?臺南地區主要可以分為嘉義、高雄、台南市等地區。其實有很多值得遊玩的地方和品嘗的美食。這次就為大家介紹嘉義值得一去的景點吧。

隙頂&二延平步道

嘉義縣是台灣所有縣市中唯一擁有三大國家風景區的縣份。常聽到的阿里山就位於嘉義縣內。而隙頂地區屬阿里山風景區內的必遊地點。經過農民和藝術家籌組悠閒農業區現在不但可以瀏覽日出、雲海等壯麗景色，沿著二延平步道兩旁還可欣賞到茶園風光。行至觀景平台可欣賞壯麗的連綿山景，天氣晴朗時還可以鳥瞰嘉義縣市景色。

前往方法 開車：國道3號下中埔交流道接台18線，指標54K處即可到達。 搭車：於嘉義火車站出口前搭嘉義縣公車(05)278-8177往阿里山、奮起湖及達邦等路線均可到達(隙頂站)。

茶田 阿里山高山茶十分出名(圖片來源: 台灣觀光局網站)

二延平步道(圖片來源:台灣觀光局網站)

太平雲梯

橫跨梅山太平村望風台和三原彩虹瀑布的太平雲梯約有1000公尺海拔，是台灣海拔最高的景觀吊橋。2017年正式開放就已經吸引了很多遊客慕名前往。吊橋全長281米，因為位處海拔高不時會出現雲海的自然奇觀而雲霧裊繞，吊橋故此命名為雲梯。順帶還可以到太平老街一遊，感受老街歷史與文化，品嘗小食和購買特色手信。

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號 登梯時間：平日09:00-16:30，假日09:00-17:30，週三不營運 門票：成人NT$100，兒童NT$50

太平雲梯黃昏(圖片來源: 太平雲梯官網)

檜意森活村

經歷日據時代保留下來的檜町經過4年的修復與規劃重生的檜意森活村由29棟日式木造歷史建築構成。經過修復的日式老房子現在變成了商鋪、博物館、咖啡店等等。電影KANO的近藤教練的宿舍實景也是在檜意村內取景。檜意村充滿了濃厚的日本風情，隨便一拍都像回到昭和時代的日本一樣，是影相的好地方。

地址：600嘉義市林森東路1號 營業時間：AM10:00 ~PM18:00

檜意森活村 由29棟日式建築組成(圖片來源: 檜意森活村官網)

幸福山丘

經常在Instagram見到幸福山丘的打卡照片，已經成為了嘉義新興景點。幸福山丘食嘉義著名的景觀餐廳，最具代表性的就是貨櫃咖啡店，一樓是小工藝專賣店二樓才是咖啡店可以享受悠哉的下午茶時光，屋頂是景觀台可以飽覽嘉義市區景色。園區佔地很大，入園後沿著庭院小徑兩旁都是造景，還有空中走道、適合小朋友放電的青青草地、人造池塘和蝶豆花隧道，十分適合影相。是都市人週末小憩放鬆的好地方。

地址：嘉義市東義路566巷52-1號 營業時間：AM10:00 ~PM18:00(星期一&二 公休)

+ 3 + 2

文化路夜市

嘉義必到夜市！文化路夜市有很多當地人推薦的美食。林聰明砂鍋魚頭就是必吃小店之一，必點砂鍋魚頭和東菜蝦仁蛋湯。砂鍋魚頭料很豐富有豆腐、白菜和大塊的魚肉等等，魚湯鮮甜。還可以無限續湯呢！除了觀光客會慕名而來外當地居民也很常光顧。雞肉飯也是嘉義必吃美食之一，文化路夜市上出名的雞肉飯店是郭家雞肉飯和阿霞火雞肉飯這兩家，味道各有千秋，不妨試吃兩家選出心水之選吧！吃完主食當然要來一下甜品，阿娥豆花是文化路夜市的老店了，豆花就是豆腐花，必定要試花生豆花加豆漿。文化路夜市除了小吃之外還有很多服裝店舖，有吃的也有逛的地方，到訪嘉義不可錯過的地方呢。

嘉義必到文化路觀光夜市(圖片來源: 台灣觀光局網站)

嘉義擁有優越的地理條件創造了不少自然美景和原住民人文文化，除了以上的景點之外還有很多地方和美食等著我們去遊玩和品嘗。

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