P助粉紅兔兔限定店登陸台中　100款獨家商品　必試玻尿酸有氣飲品

P助兔的粉絲要留意了，因為繼台北華山舉辦過的「卡娜赫拉的扭扭世界」（港譯Ｐ助與粉紅兔兔），今個暑假已登陸台中草悟廣場與大家見面，必玩的三米九巨型扭蛋機將再度現身，加上場內超過100款限量獨家商品可以選購，粉絲們絕對不能錯過！

早前在台北華山舉辦過的P助與粉紅兔兔展「卡娜赫拉的扭扭世界」，大受粉絲歡迎，是次展覽來到台中草悟廣場，展覽由即日至9月22日舉行，是次台中場更擴大店內面積，讓入場朋友可以順暢的打卡及購物，更特別設計四面巨型外牆作拍照打卡場景，展區更加入由日本作者繪製的活動限定圖，讓粉絲無論在店內店外都能看到可愛的P助兔四處嬉戲的可愛模樣。

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場內更有超過100款獨家限定商品，由文具精品、手機殼、毛公仔、收納工具，以致化妝用品、掃具等都一應俱全，滿滿的粉紅兔兔和P助商品，非常療愈可愛，絕對是女生們不能抵抗，場內更有首次推出的玻尿酸有氣飲品，進場人士不要錯過！



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