「Miravivi 公主的夢幻世界」8月登陸台中　必玩巨型扭蛋機

迪士妮的公主系列外形亮麗、印象正面，深受大眾喜愛！今個暑假台中更有迪士妮公主展「Miravivi 公主的夢幻世界」，多位人氣迪士尼公主包括：白雪公主（Snow White）、茉莉（Jasmine）、灰姑娘（Cinderella）、艾莉奧（Ariel）及貝兒（Belle）更會現身同一眾粉絲接觸，場內更設有一系列迪士尼周邊商品，而且免費入場，公主迷不要錯過！

年初於台北華山登場過的「Miravivi 公主的夢幻世界」大受粉絲歡迎，故今個暑假將在台中草悟廣場再度舉辦，日期為8月9日至9月22日，免費入場。是次展覽將會以全新形式展出公主的夢幻世界，現率先透露場內的亮點位置，包括高三米九的超巨型扭蛋機，既可以影相打卡又可以碰碰運氣贏取豐富大獎，扭蛋機設有4款驚喜按鈕，獎品都是迪士尼公主的特色商品。另外還有迪士尼公主夢幻區華麗打卡牆，以及迪士尼官方授權的商品，如文具、手袋、毛巾、電話殼、公仔等，當中最矚目的是慶祝《小魚仙》30週年，推出的巨型抱枕，限量300個，非常有紀念價值！



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【INFO】

「Miravivi 公主的夢幻世界」快閃店

時間：2019年8月9日至2019年9月22日

地點：台中草悟廣場

費用：免門票排隊入場