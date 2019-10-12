【日本山陰】鳥取砂丘自由行交通全攻略　騎駱駝、滑砂玩足一日！

你嚮往一望無際的沙漠景觀嗎？你知道不用到中東或非洲，在日本就能看到嗎？日本鳥取縣最著名的景點鳥取砂丘，其豐富的自然景觀及特殊的地質結構，在2010年入列了世界地質公園之中。 鳥取砂丘特有的風景如風紋、砂簾、砂柱等，更吸引了許多攝影愛好者前來一睹風采。另外在旁邊的鳥取砂丘砂之美術館，每年會邀請世界頂尖砂像雕刻家前來，創作只在展期出現一次的精緻美麗作品，絕對值得你來一探究竟。準備好了嗎?跟我們一起來看看這特別的鳥取砂丘吧。

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鳥取砂丘在哪裡？

打開Google map，可以知道鳥取縣位於日本本州西部，中國地區的上方，鄰近日本海側，古時候把山的北面稱為「陰」，因此這一代也稱為山陰地區。鳥取砂丘就位於鳥取市內的日本海海岸，距離JR鳥取車站大約20分鐘車程。

鳥取砂丘交通

【JR電車到鳥取市】

大阪出發到鳥取（搭配山陽&山陰地區鐵路周遊券）：

從JR大阪站搭乘特級列車超級白兔號Super Hakuto(すーぱーはくと)，約2.5小時可抵達鳥取站。

岡山出發到鳥取（搭配山陰&岡山地區鐵路周遊券）：

從JR岡山站搭乘特級列車超級因幡號Super Inaba(スーパーいなば)，約2小時可抵達鳥取站。

【高速巴士】

大阪到鳥取:

於大阪難波巴士總站(OCAT)搭乘日本交通巴士，單程4300日幣，約3-3.5小時。

＊目前岡山到鳥取已無高速巴士營運

【鳥取車站去鳥取砂丘】

1. 麒麟獅子循環巴士

營運日期: 星期六、日、國定假日，夏季8/1~8/31每日營運

票價：一次300日幣，有販售一日券600日幣

麒麟獅子循環巴士串起了鳥取市內著名觀光景點，只要搭乘3次以上購買一日券是相當划算的。不過缺點是只在假日運行。

鳥取麒麟獅子巴士路線（鳥取觀光協會官網）

2. 一般鳥取市路線巴士

平日來訪的朋友也不用擔心，可以搭乘一般路線巴士前往鳥取砂丘，單程票價370日幣。

3. 鳥取市國際觀光客計程車

在車站旁的遊客中心可以申請此包車服務，時間3小時，一台車上限4人，每人2000日幣(超時會有超時費)。

如果是想快速一次遊覽鳥取砂丘及周邊浦富海岸、白兔神社等景點的朋友，包台計程車也許是不錯的選擇，不過這樣會比較有時間壓力，依每個人計畫而定。

鳥取砂丘小知識

鳥取砂丘東西長16公里，南北寬2.4公里，究竟為何日本廣大的領土中，無獨有偶就在鳥取形成這一大片砂丘景觀呢？

▼▼這一切都是大自然間巧妙的配合。按圖放大看看砂丘是如何形成的吧▼▼

現在的鳥取砂丘其實是新砂丘，在較深處一點的古砂丘層，可是相當精采。包括有古老時期大山火山噴發帶來的火山灰、遠從九州南部鹿兒島始良火山噴發帶來的火山灰，一層層的覆蓋，最後才是如今看到的新砂丘。

鳥取砂丘這裏也相當貼心，在鳥取砂丘會館、Rakuda屋(らくだ屋)可以借到免費的長靴，而在鳥取砂丘入口的park information中心，則是有免費的拖鞋可以借，以及免費洗腳場所。

▼ ▼ ▼鳥取砂丘有幾個著名的特殊景非常值得一看，包括風紋、砂簾、砂柱、馬背及綠洲等。按圖放大，觀看鳥取砂丘五大奇景 ▼ ▼ ▼

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鳥取砂丘有趣的戶外活動

1.騎駱駝

由於鳥取砂丘景觀與沙漠非常相似，在這裏騎上駱駝拍張照，還真會讓人誤以為來到非洲的沙漠地帶。但價格和時間上划不划算就看各位的預算囉。

營業時間: 9:30~16:00(3月~11月)，10:00~16:00(12月~2月) 費用:騎乘駱駝在附近行走約5分鐘，1人騎乘1300日幣，親子兩人共乘2500日幣(不可兩大人共乘)。單純拍駱駝或與駱駝合影都是100日幣，騎在駱駝上合影(駱駝不走動)500日幣。

2.砂丘滑砂

使用如同滑雪的單板（snowboard），只是滑的不是雪是砂，這是鳥取砂丘才能玩得到的特別體驗。即使是初學者，也可以在教練的指導下體驗滑砂的樂趣，如果你會滑雪板，來挑戰一下滑砂相信會有不同的趣味在。

營業時間: 9:30~18:00(3月~9月)，9:30~17:00(10月~12月)，每天有三個時段，需事前預約。 費用:課程2小時，1人4000日幣，包含保險、裝備及教練費。

看完了鳥取砂丘，可別錯過旁邊的砂之美術館。

鳥取砂丘砂之美術館

於2006年開幕的砂之美術館，主要就地取材以砂為素材，雕刻出巨大的砂像作品而聞名。在國際上活躍的日本砂像雕刻家茶圓勝彥，作為美術館的總監製，每年會邀請海外各國知名砂像雕刻家來此創作，希望向世界展示最高水準的砂像作品。

2019年展期: 2019年4月13~2020年1月5日 營業時間: 平日、星期日9:00~18:00(最後入場17:30) 星期六9:00~20:00(最後入場19:30) 票價: 成人600日幣，小學~高中生300日幣，未滿小學免費

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鳥取縣由於較為偏遠且旅遊資訊相對不多，卻也給想慢活、慢旅的旅人一個絕佳的好環境。另外山陰地區更是近來在日本女子圈內，排名前幾名的最想旅遊景點，即使一個人或與一群姊妹來，都可以玩得很開心。想去體驗看看沙漠般的景色嗎?安排一趟鳥取砂丘輕旅行吧。

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