犯法㗎！遊客亂畫鳥取砂丘　寫25米「Happy Birthday Natalie」

不是有沙的地方都可以畫沙畫！日本鳥取縣鳥取砂丘日前（10日）出現巨型塗鴉，以英語大階寫着「HAPPY BIRTHDAY NATALIE」。據指塗鴉是由一男一女觀光客畫下，經職員上前警告後，一同回到砂丘消除字跡。

日本鳥取縣鳥取砂丘日前（10日）出現巨型塗鴉，以英語大階寫着「HAPPY BIRTHDAY NATALIE」。（鳥取縣政府圖片）

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據日本傳媒報道，鳥取砂丘職員在周四（10日）下午3時半左右，巡邏時發現名景點「馬之背」的東側斜面有人以英語大階，在砂丘上寫着「HAPPY BIRTHDAY NATALIE（生日快樂Natalie）」，字樣長25米、高5米。查問附近遊客後，得知字樣是由一男一女外國觀光客畫下，惟兩人不懂英語，未知其國藉，兩人在職員陪同下回到砂丘，消除字樣。

上周五（4日）有人發現鳥取砂丘上有車軚痕跡，當地環境省決定於砂丘入口設置車閘，預計2月底前安裝完成。（朝日新聞片段截圖）

根據縣內有關保育鳥取砂丘的條例（日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例），遊客禁止於砂丘上畫超過10平方米塗鴉，違者將按塗鴉的程度，最高會被罰款5萬日圓（約3610港元），但條例自2009年實施以來一直未有徵收過罰款，而今年頭11日已經發現112宗塗鴉個案。

砂丘入口一直都有設置包括有英語及中文的警告，提醒人不能塗鴉，縣政府表示未來將會增加更多語言的警告標示。

除了禁止塗鴉，鳥取砂丘亦禁止遊客帶走當地的沙，而車輛亦不得駛入。不過上周五（4日）有人發現鳥取砂丘上有車軚痕跡，當地環境省決定於砂丘入口設置車閘，預計2月底前安裝完成。

（產經新聞、NHK）