澳單親媽棄工作攜6歲女環遊世界　自創1個hashtag勁吸10萬Fans

澳洲單親媽媽艾薇．法蘿（Evie Farrell）毅然決定拋下工作，帶着存款與6歲大女兒揹住背囊環遊世界。和其他家長一樣，法蘿試圖讓自己女兒有最好的童年。不過這對單親媽媽的她來說，將工作和生活做到完美格外困難。那時候的法蘿已經陷入「必須向朋友證明自己」的惡性循環。她會用錢改裝廚房、添裝游泳池，只為了看起來和身邊朋友活得一樣好。

某日，法蘿意識到無法再這樣繼續下去，她轉而把存款投向旅遊，毅然放下所有一切，帶埋囡囡艾美當背包客環遊世界。法蘿一開始很害怕告訴別人旅遊計畫。身邊有朋友支持，但也有人抱懷疑態度，法蘿稱之為「負面的萬一問題」。「萬一妳生病怎麼辦？萬一妳不喜歡怎麼辦？萬一妳回來之後沒辦法找到工作？」

然而，當時的法蘿沒想那麼多，沒有設期限、沒有計劃，她與女兒就這樣出發了。

法蘿和女兒在萬里長城紮營、在斯里蘭卡搭火車、在台灣的寺廟祈禱、在婆羅洲看見野生動物▼

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長達兩年半的旅途剛開始前幾晚，她們住高級酒店當作對自己的犒賞，不過後來幾乎都住背包客旅舍。艾美也很享受其他旅客的陪伴，她從以色列人身上學會魔術、有人教她怎麼摺紙飛機。艾美可以迅速適應不同環境，她也非常非常有自信。法蘿說，「我覺得是旅行給了她這樣的自信心。」

她和女兒在萬里長城紮營、在斯里蘭卡搭火車、在台灣的寺廟祈禱、在婆羅洲看見野生動物。法蘿有時候也讓艾美規劃旅程：

我們去過中國好幾次，只因為艾美查到一些想去的地方。我認為賦予她權力，同意、認可她想要做的事情及決定很重要。 艾薇．法蘿——放棄平凡生活帶着女兒環遊世界的單親媽媽

不過，法蘿過了一陣子才意識到，旅程中很多張相裡面都沒有她的身影，只有艾美。她說，「我們很常認為自己負責拍照所以沒在相片中出現。事實上，是擔心自己在相中不好看，這跟自尊心有關。」

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自此，她開始與艾美合照並開始用hashtag標記#mumsinphotos，這個hashtag也因此爆紅。法蘿表示，這個hashtag讓女兒以後可以循線找到回憶。法蘿與女兒在旅遊兩年半後回到家鄉，她發現與女兒的連繫更強了。她們預計在存到更多錢後，明年再出發。

法蘿與女兒在旅遊兩年半後回到家鄉，她發現與女兒的連結性更強。她們預計在存到更多錢後，明年再出發。

我是一個不一樣的人了，旅遊讓我能夠更作自己。 艾薇．法蘿——放棄平凡生活帶着女兒環遊世界的單親媽媽

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