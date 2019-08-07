中1億禮券環遊世界　IT女拍片吸百萬粉絲做網紅　半年後近況曝光

如果有幸中大獎，獲得大筆金錢，你會想做什麼？微博一位暱稱「信小呆」的女子，去年10月中了支付寶大獎，獲得號稱價值將近1億人民幣獎品。為實現兌獎之旅，她果斷地辭掉工作，開始環遊世界，不過近一年過去，卻發現對於自己的前途更加茫然。

為避免獎品優惠白白流失，27歲的信小呆決定辭去國企穩定IT工程師一職，展開環遊世界之旅。（微博圖片）

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這份「中國錦鯉全球免單大禮包」包括世界各地的酒店住宿費、機票、餐飲券以及景點門票，總價值近1億元人民幣（約1.1億港元）。但這些免費的行程的截止時間都是今年年底，若超過時間沒有使用將全部作廢。

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為避免獎品優惠白白流失，27歲的信小呆決定辭去國企穩定IT工程師一職，展開環遊世界之旅，至今去過日本、加拿大、美國等。信小呆也因為這次的中獎消息，讓她的微博從原先只有600人關注，瞬間吸引300多萬次轉發，如今更有超過110萬粉絲追蹤。在旅行期間，她也不忘踏出自己的舒適圈，拍攝旅途的點點滴滴，轉行成為受歡迎的網紅。

雖然很多都羨慕的信小呆中獎後的生活，但她卻十分苦惱，因為兌獎期限越來越近，而且她說這半年多的旅遊看似幸福，但實際上為了能在1年內兌換完所有招待，她每天睡不到3小時，還得搭乘她害怕的飛機趕場。由於經常忙忙碌碌，令她身體健康亮起紅燈，看病的次數竟比她20多年加起來都多。

不過近一年過去，信小呆卻發現對於自己的前途更加茫然。（微博圖片）

而這次環遊世界之旅最讓她頭痛的問題是「錢」！雖然獎品是免費的，但有些優惠是分開的，例如：來回機票，不包括住宿；或是只包括免費飯店住宿，卻沒有附帶飲食，部分開支要由自己支付，記得最尷尬的一次，她在郵輪上因信用卡的額度不足，連下船費都付不出來，心情瞬間跌落谷底。她又說要一邊旅行，一邊拍片、剪片、做攻略，「可能比以前工作需要承擔的壓力更大」。

雖然這次意外中獎，讓信小呆在網路上爆紅，現在可以依賴微博廣告繼續環遊世界旅行，但表示希望在剩下的半年時間，好好考慮一下未來的規劃，「或許以後找個工作，歸於平凡，也未嘗不可」。

（綜合）