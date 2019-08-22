台灣3個餐廳訂位App推介　教你用EZTABLE愛食記Openrice

每個人去旅行的方式都不盡相同，有的喜歡爭分奪秒，有的喜歡慢慢享受，但即使喜歡慢步調的人亦未必願意浪費時間在排隊等位上。台灣有很多餐廳都擁有非常高的人氣，經常大排長龍。如果事先透過App預訂座位，就不用在店舖排隊等候，白白浪費時間。記者整理了3個台灣人常用的餐廳訂位App，即將要去台灣旅遊的朋友要趕快下載！

【1】EZTABLE

EZTABLE是目前台灣最大型的餐廳訂位App，更與旅遊評論網站tripadvisor合作，提供餐廳評價。

如果正在計劃行程，未有心儀的餐廳，打開App頁面選擇日期、人數和地點後搜索，就能看到一系列的餐廳。由於餐廳眾多，大家亦可以透過「篩選餐廳」選擇料理類型，亦能配合當日的行程選擇相應區域。另外，亦可以在「自訂排序」裏面選擇根據滿意度的高低顯示餐廳。

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記者不建議在App主頁下面的餐廳類別搜尋餐廳，因為會顯示全台灣的相關類別餐廳，而且並不能透過「篩選餐廳」選擇地區。

不過，記者發現網頁版比App多了一個選項：交通/商圈。如果去台北和高雄，大家可以根據捷運路線、捷運站或商圈縮小範圍，方便計劃行程。如果去新北、台中、台南這三個地方，則可以選擇相應商圈選擇附近餐廳。

如果已經決定了用餐的餐廳，則可以在選擇日期、人數和地點後，直接輸入餐廳名稱訂位。

【2】愛食記

愛食記是一個集訂位和美食推介的手機應用程式，同時亦有網頁版，網民可以在「美食專欄」裏面以長文形式分享食評，就如香港的Openrice一樣，亦可以在「美食社群」上以簡短的文字推薦餐廳，形式類似Instagram帖文。

點開左上角的按鈕選擇地區及類別後，可以選擇瀏覽食記或選擇餐廳。填好用餐人數、日期後，就可以選擇時間，輸入個人資料後，就可以完成訂位。

要留意的是，未必全部餐廳都能線上訂位，有些只能觀看網民分享的食評，幫助計劃行程。

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【3】Openrice

Openrice在香港非常普及，但原來大家亦可以透過這個手機應用程式預訂台灣餐廳！

於應用程式左上角將地區轉換成旅程目的地（例如台北）後，使用方法就跟香港Openrice一樣，可以拉到下面選擇地區或菜式瀏覽餐廳預訂座位，當中更有港人最愛的無老鍋！主頁下面亦有餐廳熱門排行榜，方便參考。