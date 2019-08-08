【台灣旅遊】地震颱風7大自救貼士　實用地震APP　24小時求助電話

在今日上午5時28分，台灣中央氣象局公布各地都錄得不同程度的地震，最大震度在宜蘭為6級，而港人熱門旅遊地花蓮、台北、台中等地區則錄得4級，雖然暫時未有傷亡報告，但不排除一周內還會有更大的地震發生，而且台灣氣象局同時對多個縣市發布大雨警報，強颱風利奇馬逐漸接近，正受超級颱風及地震影響。 由於香港不是地震帶，所以港人普遍對地震的認知有限，對於未曾經歷地震的朋友，都想了解在台灣外遊時遇上地震的應對方法，本文將為大家介紹遇到地震的7大自救貼士、緊急求助電話，及專家推薦的地震防災警報APP，計劃遊台人士絕對要Bookmark！

香港在地理位置而言是一片福地，少天然災害，但港人向來鍾情到台灣、日本旅遊，兩地都位於地震帶上，雖然天災難防，唯一可以做的就是做好準備，快些記低以下7大自救的貼士，在緊急關頭也許能幫上忙。



【1】隨身攜帶緊急連絡號碼 (來源:Tinh Khuong@Unsplash)

【1】隨身攜帶緊急連絡號碼

遇上緊急事件會令人驚慌、不知所措，因此必要隨身攜帶緊急連絡號碼，包括當地的緊急服務、醫院、大使館、領事館等等的資料，盡快尋求幫助。



協助香港居民電話：

香港特別行政區政府入境事務處

協助在外香港居民小組(24小時服務)：(852)1868

台灣可致電 (02)2720-0858轉68

台灣緊急求助電話

台灣國際電話區號：886

高雄市區電話區號：07

火警、救護車、消防：119

報警 ：110

交通路況報導：168

交通部觀光局旅遊諮詢熱線：+02-27173737

交通部觀光局 Call Center

旅遊諮詢熱線：+0800-011-765

外國人在台生活諮詢熱線：+0800-024-111

觀光局高雄國際機場旅客服務中心：+07-805-7888

【2】專家推薦地震防災預警App

地震App會在地震當下提供速報資料，離震央較遠的地方，收到App訊息後，約有數十秒的應變時間。而台灣防災專家推薦三款首選APP，包括「KNY台灣天氣.地震速報」、「安全臺灣Safe Taiwan」、「土石流防災資訊整合版」。

【3】保命3步驟 首要保護頭部 (來源:日本地震防災手冊 )

【3】保命3步驟 首要保護頭部

地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，根據理工大學護理學院出版的《地震自救手冊》，教導市民外遊時遇地震自保方法，如市民位於室內，應盡快到最近的洗手間，因洗手間內有垂直管道支撐，完全塌陷的可能性較低。

【4】身處電梯應按下所有樓層按鈕 (來源:Vale Zmeykov@Unsplash)

【4】身處電梯應按下所有樓層按鈕

如果身處電梯感到搖晃，應立即按下所有樓層按鈕，因為地震時可能會令電梯的鋼纜損壞，要盡早離開升降機。

【5】如果在海邊迅速向高處跑 (來源:網上圖片)

【5】如果在海邊迅速向高處跑

當發現海水突然後退，比退潮更快、更低的時候，這說明海嘯隨時都會到來。此時，你應迅速向高處跑。

【6】逃走到空曠的地方 不要走樓梯 (來源:日本防災手冊)

【6】逃走到空曠的地方 不要走樓梯

如果在商場或在戶外場所遇上地震，走到比較少東西的空曠位，如在馬路上，須留意廣告牌、路燈、玻璃窗等，避開這些有潛在威脅的物品，逃走到空曠的地方暫避，如公園。僅記，千萬不要走樓梯。

【7】被困勿盲目呼救 要靠敲擊作提示 (資料圖片)

【7】被困勿盲目呼救 要靠敲擊作提示

如果不幸被困在廢墟中，用手帕或其他衣服布料護住口鼻，切記要保持體力，不要盲目地大聲喊叫來呼救，因為那可能使人吸入大量有害灰塵，用硬物敲打門、金屬管道、喉管或牆壁，傳訊往往比人聲更有效果。