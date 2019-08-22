【台灣最美書店】松山蔦屋書店　新推早午餐　50港元食Brunch

發源於日本大阪的蔦屋書店，被評為全球最美書店之一，在日本擁有不少分店，品牌在2017更落戶台灣，開設海外分店，在台灣也是聲名大噪，近日WIRED TOKYO松山店更推出全球獨家的「早午餐」菜單，而且價錢實惠，快啲bookmark去台灣旅行慢慢歎！

TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店設計概念來自代官山的蔦屋書店，是台北文青必去的景點。(Credit: travel.yam@jacklsy)

蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE松山店擁有「全台最美書店之一」的稱號，大面積的樓梯書牆吸引不少遊客拍照打卡，進駐其中的WIRED TOKYO餐廳將餐飲結合閱讀，近日更推出早午餐菜單，店舖為了提供更多元的用餐選擇，將於每週五至週日推出全新末限定早午餐菜單，並且特別為台灣粉絲推出獨家5款餐點與飲品，而且價錢實惠，Brunch的價錢由50至75港元不等，食物賣相精緻，而松山蔦屋書店為配合新推的早午餐，亦將會提早至上午9時開業，計劃到台北旅遊又想休閒地歎Brunch的朋友不妨試試！



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