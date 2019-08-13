【台北美食】台北101美食街最新6大美食　必試Bagel、爆珠茶飲

說到台北的必到景點，台北101一定是其中之一。 近日，台北101美食街局部裝修後重新開幕，引進了6間新餐廳，各地菜式都應有盡有，迎合不同遊客的口味。

【1】Dreamers Coffee Roasters

「Dreamers Coffee Roasters」主打咖啡和飲料，有各式各樣的咖啡、茶飲和冰沙，同時更售賣人氣麵包店Miopane的自家烘培麵包，包括大受台灣人歡迎的bagel，有多款口味，更有牛角包和自家製蛋糕。除了輕食外，店家還供應多款焗麵、千層麵、pizza、沙律等。

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【2】美國功夫茶

從美國紅回台灣的「美國功夫茶」，茶飲選用了每日現泡的台灣茶葉沖調，招牌飲料為「黑糖珍珠鮮奶」，很多網民都認為黑糖的香氣十足，喝起來香醇順滑。另外，店員推薦的「爆珠系列」也獲得不少人的好評。爆珠份量十足，在飲料的上方就如一座小山，攪拌均勻之後飲用，口感特別。

【3】つけ麵心心

日式拉麵店「つけ麵心心」首次進軍台灣，主打厚切叉燒，與其他食材堆疊在拉麵上方的畫面非常壯觀。由於份量頗多，建議雖然叉燒是厚切形式，但不少網民都表示口感依然軟嫩。店家更推出台北101限定的「醬油男氣拉麵」和「味噌男氣拉麵」，大大碗只需約70港元，非常抵食。

【4】小三元

「小三元」是台灣著名港式點心「大三元」旗下的品牌，為配合年輕人風格，店面裝修特意設計成適合打卡拍照的風格。不少網民都大讚食物CP值非常高，美味之餘價位亦沒有很高，其中的黑松露蝦餃皇、腐皮蝦卷都很受歡迎。

【5】Mamak檔Express

「Mamak檔」是星馬菜餐廳，售賣香酥塔餅、喇沙湯麵、咖哩雞、海南雞脾飯等，味道道地，吸引了不少台灣人光顧。其中的香酥塔餅為必點款式，點餐會附上煉奶、咖哩、叁巴醬三種醬料，能一次嚐到三種風味。

【6】大心Express

「大心」主打泰式麵，酸辣海鮮麵、椒麻炸雞拌麵、裝熟蛋打拋豬肉飯都是招牌之一，酸酸甜甜和微辣的味道非常開胃。