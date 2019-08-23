台灣推旅遊住宿優惠　符合2大條件　免費入住全幢宜蘭小清新民宿

近月，台灣的陸客大幅減少，令當地旅遊業受到正面衝擊，台灣政府為振興當地的旅遊產業，更批出36億台幣的補助方案，不少台灣民宿都有受惠，如宜蘭DOMO民宿更推出免費入住的超荀優惠，只要8人以上，就可以包全幢免費入住，打算今個秋天到宜蘭旅遊，絕對要把握節省旅費的好機會！

旅遊住宿品牌DOMO旗下的民宿據點遍布日本、台灣、馬來西亞等地，旗下東京新宿車站DOMO HOTEL更於今年拿下日本SKYDESIGN建築設計獎、東京大久保的民宿咖啡館DOMO CAFE，去年更獲日本Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，可見DOMO的民宿絕對有保證，而是次推出免費入住的宜蘭DOMO民宿亦於去年獲選為台灣「好客民宿」，而且地理位置方便，只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點，打算今個秋天與家人或朋友到宜蘭旅遊可以一試。

+ 6 + 5 + 4

免費入住方法：

只要從9月1日起至12月31日為止，凡8位以上旅客於週日至週五期間入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，都是全免費，目前據官方回覆宜蘭民宿9至11月都已客滿，但12月份的房間，將在9月2日早上9點開放預約，有興趣朋友千萬不要錯過！

【INFO】



宜蘭DOMO民宿

地址：宜蘭縣員山鄉深洲路52號

訂房：DOMO民宿官網或臉書

申請規則：

訂房時需『事先提供』住宿者身份證件正反面影本（至少8人），注意出示之身分證，需符合初次申請觀光局秋冬補助才享有免費資格。



優惠名額需加入DoMo民泊官方Line申請報名，若未報名直接官網預訂將按照一般訂房處理。（不接受電話報名）

✅DoMo官方Line：@domo



1. 活動入住期間：9月1日 - 12月31日（週六、中秋及國慶、跨年假期不適用）

2. 優惠名額確認後，請儘速完成訂房資料，客服才能為您Booking房間，若未即時完成，官網訂房已有付款預定，您的優惠資格將被取消。

3. 本活動僅限DoMo宜蘭包棟使用，單間訂房不提供優惠。

4. 本活動限台灣DoMo宜蘭，其餘東京民宿及DOMO HOTEL不適用。

5. 主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本頁，恕不另行通知。

6.為保障訂房權益，會事先索取信用卡授權書，確保您退住時無任何物品損壞。