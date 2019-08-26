【東京2019】5個市內賞銀杏最佳地點　東京大學最能感受歐洲風

日本四季分明，不同季節都有絕景。如計劃秋天到日本旅遊的朋友，當然不能錯過當地的楓葉及銀杏，現為大家介紹東京市內觀賞銀杏的5大最佳位置，全部都有地鐵可到，位置超級便利，正計劃11月到東京旅遊的朋友不要錯過！

【1】東京大學（來源：美食好芃友）

【1】東京大學

東京大學坐落於濃厚的學術氣息的文京區內，是日本最高學府之一，校園環境優美，種植了大量的銀杏櫸樹，每逢秋天，吸引不少遊人慕名而來，一睹金黃、充滿歐洲風的銀杏大道。而校園的飯堂更被日本人譽為平價美食，價錢便宜而且款式豐富，可以一試。



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東京大學 最佳觀賞期：11月上旬至12月上旬 地址：東京都文京區本鄉七丁目3番1號（校本部） 開放時間： 07:00-18:00

【2】新宿御苑（來源：backpackers＠kch0511）

【2】新宿御苑

新宿御苑是在江戶時代建造於大名內藤家宅邸舊址的一座庭園，在1908年時改為皇家庭園，並於第二次世界大戰後對外開放參觀。園內面積有58.3公頃，佔地廣闊，內有法式庭園、英式庭園、日本庭園等等日式和西洋風格的特色庭園。而且種有多種植物，如櫻花、楓樹、銀杏樹等，絕對是賞杏銀的好地方。



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新宿御苑 最佳觀賞期：11月上旬至12月上旬 地址：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内 交通方法：東京地下鐵丸之內線「新宿御苑前站」・「新宿三丁目站」・JR中央線「千駄ヶ谷站」徒步5分鐘 開放時間：09:00 - 16:00 入園費：一般 500日圓、學生（高中生或以上）250日圓、中學生或以下 免費、65歲或以上 250日圓 官網

【3】明治神宮外苑（來源: hanazakura）

【3】明治神宮外苑

明治神宮外苑是附屬於日本著名的明治神宮，明治神宮外苑範圍倘大，種有不同種類的植物，常被喻為賞花聖地，苑內種有，每到秋天146棵銀杏櫸樹便會形成金黃色隧道，更會舉辦「神宮外苑銀杏祭」，遊客可以品嚐到日本各地的特色料理，以及街頭藝人的現場表演，非常熱鬧。



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明治神宮外苑 地址：東京都港区北青山2-1周辺 交通資訊：東京Metro銀座線「外苑前駅」徒歩約3分。東京Metro半藏門線、銀座線、都營大江戶線「青山一丁目駅」徒歩約5分。

【4】國營昭和紀念公園 （來源：twitter@小林謙三）

【4】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園是觀賞銀杏及楓葉的著名景點，園內的「運河」及「運動廣場」兩處設有銀杏林蔭大道，遊客可欣賞到秋空中閃耀的美麗黃葉，以及凋落黃葉化為覆蓋街道的黃色絨毯。



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國營昭和紀念公園 地址：東京都立川市綠町3173 營業時間：9:30-17:00 (11-2月平日16:30關園，週末假日18:00關園) 門票：成人410円；中小學生80円；65歲以上老人210円

【5】靖國神社 （來源：靖國神社）

【5】靖國神社

靖國神社的銀杏樹沿著通往神社入口前的參道兩排而立，每到秋天銀杏轉金黃的風景非常唯美，是東京著名的賞銀杏景點，而且到了晚上還會打上夜燈，可以在晚上欣賞到不一樣的銀杏美景。



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