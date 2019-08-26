台中5大室內景點推薦　國立美術館、審計新村　下雨天打卡必去！

最近台灣天氣不穩定，常常下雨，今次為大家推薦台中5大室內景點，讓大家免受風吹日曬雨淋，而又可以盡情玩樂。如果打算到台中旅遊，記得Bookmark了！

巨型的貓頭鷹裝置藝術，非常吸睛。（來源：IG@transinn）

【1】森林系閱讀空間 樂樂書屋

台灣文藝氣息濃厚，向來有不少特色書店，位於台中市的樂樂書屋，結合森林系風格與建築美學，打造出別具一格的藝文空間。書屋是兩層樓獨棟別墅，佔地約562平方米，結合圖書館、咖啡廳、展覽館、藝廊等多種用途，而且店內有一棵貫穿1、2樓空間的百年老榕樹，上方特別開設天窗，讓陽光、空氣都能灑進書屋，顧客平日只需HK$37，便可以無限時間在館內閱讀，並享用自助咖啡茶水，就算下雨天都可以在舒適的空間參觀並盡情閱讀。



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【樂樂書屋】 地址：台中市西屯區玉成路6號 平日11:00-18:00，假日10:00-18:00，無休。 入場費：平日每人NT150元（約HK$37）、假日每人NT200元（約HK$50），6歲以下免費，入場可享不限時間在館內閱讀、享用自助咖啡茶水。

國立臺灣美術館是台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一。（網上圖片）

【2】亞洲最大 國立台灣美術館

位於台中市中心國立台灣美術館，是台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一，美術館佔地約10公頃，共有5層，一至二樓是「期間限定」的特展區，三樓是美術典藏常設展，戶外廣場擺放不少大型藝術品，而且裝潢別緻，吸引不少旅客拍照打卡，而且美術館設有親子區域，有兒童繪本室、兒童遊戲室等，非常適合親子遊的旅客！



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台中國立台灣美術館 地址：臺中市西區五權西路一段2號 開放時間：星期二至星期五09:00-17:00；星期六、星期日09:00-18:00（逢星期一休館） 門票：免費入場

審計新村（來源：網上圖片）

【3】文青打卡點 審計新村

審計新村以複合式的主題文創產業為主，引入很多文創小店，文藝風濃厚，雖然園區面積不算大，但進駐在內的小店都相當有特色，亦有不少文創商品店鋪，而且通道都屋簷或帳蓬，不太會淋到雨，如在台中旅遊遇上下雨天，不妨逛逛文青風的懷舊小店。



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審計新村 地址：台中市西區民生路368巷4弄8號 交通資訊：搭乘台中市公車5路、51路至「英才郵局站」；23路、71路、89路至「向上國中」；290路至「互助新村」或「市農會」下車，即可抵達審計新村

Snow Town 雪樂地 （來源：IG@titi0123456）

【4】室內雪場 Snow Town 雪樂地

位於MITSUI OUTLET PARK台中港的「SNOWTOWN雪樂地」，是台灣首間全年維持恆溫約攝氏20度的室內雪場，佔地約1.8萬平方呎。「SNOWTOWN雪樂地」從日本引進獨家技術，雪片由乾淨的水製成絕不添加任何化學藥劑，除了玩雪，場內還有遊戲區及手作區可以體驗，絕對是下雨天的好去處！

SNOWTOWN雪樂地 地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號（19900櫃） 營業時間：平日11:00-21:30；假日10:00-21:30 入場費用：平日台幣700元（約HK$175）、假日台幣850元（約HK$213）

台中市第二市場（來源：IG@chewiewang）

【5】台中傳統市場 第二市場

台中除了逢甲夜市，超過百年歷史的「台中第二市場」，亦是必去景點，台中第二市場內有大量傳承幾代的老字號小吃店，價錢貼地之餘，口味亦地道，場內共有約54間店面、約300個售賣各種貨品的攤位，店舖種類五花八門，而且完全不會淋到雨，是下雨天覓食的好地方。



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