全球最友善城市Top50　日本竟不入十大　中國有上榜　香港呢？

去旅行當要玩得開心，如果在旅程中受到當地人的友善對待，更會令旅程加分，而國際旅遊網站《Big 7 Travel》就從150萬用戶中選出「全球50大最友善城市」，當中有不少是港人最愛旅遊的地方，但向來有「禮儀之都」的日本卻不入十大，而中國的某城市亦有上榜，想知香港有否入榜？一起看看全球50大最友善城市排名吧！

【第38位】中國廣州（來源：twitter@fedurante）

【第38位】中國廣州

中國城市廣州獲得「全球50大最友善城市」第38位，其實廣州有很多外國人，與外國遊客能友善相處。

【第28位】日本東京（來源：unsplash@@jezael）

【第28位】日本東京

日本向來有「禮貌之國」的稱號，但是次只能屈居第28位，結果令人有點意外，但隨著2020年東京奧運會的臨近，是日本盡地主之誼的好機會，希望此機會能讓遊客對日本的友善感提升。

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+ 21 + 20 + 19

+ 11 + 10 + 9

亞洲城市的整體評價很高，美國和加拿大的幾個城市也進入了前10名！









【第4位】台灣台北（來源：unsplash@remiyuan）

【第4位】台灣台北

香港人喜歡去台灣旅遊，除了因為其美食及文化相近，也是因為當地人的友善令港人感到賓至如歸。而台灣的友善程度向來被國際認證，無論是怎麼國籍背景的遊客到訪，台灣人總會展出熱情友好的一面。

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