【台灣住宿】台灣觀光局推合法旅館訂房網站　官方認可　避免中伏

台灣是最受香港人歡迎的旅行地點之一，全台灣的酒店、民宿和旅舍的數目超過一萬間，但其中有不少其實都是沒有申請營運許可證，非法經營，網絡上不時都會有網民分享「中伏」的經驗。

日前，台灣觀光局推出了一個訂房網站，搜羅了全台灣的合法酒店和民宿，確保遊客的權益，並表示未來旅館的名單會持續更新。

旅客可以於網站主頁選擇縣市，倘若想再縮小範圍，可以於市區鄉鎮再選擇地區，亦可以選擇價錢範圍、房間數目、房型和旅館星級，不過要留意的是價錢範圍目前只會以台幣顯示。

日前，台灣觀光局推出了一個訂房網站，搜羅了全台灣的合法酒店和民宿，確保遊客的權益。（網頁截圖）

除此之外，旅客亦可以於主頁的頂部直接選擇「合法旅宿」，進入頁面後，就可看到全台灣持有旅館經營許可證的旅館，由酒店到民宿都有。同時亦可以於左邊的欄目裏，自行篩選類別、地區、價錢範圍等項目。

進入「合法旅宿」頁面後，就可看到全台灣持有旅館經營許可證的旅館，由酒店到民宿都有。同時亦可以於左邊的欄目裏，自行篩選類別、地區、價錢範圍等項目。 （網頁截圖）

另外，選擇了主頁頂部的「旅宿快搜」後，會看到有八種分類，分別為星級旅館、好客民宿、熱門商圈周邊、高鐵台鐵捷運周邊、機場周邊、會展周邊、溫泉區周邊及活動周邊。其中好客民宿為台灣觀光局認證，符合親切、友善、乾淨、衛生、安全、素養等六大條件的旅館。

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選定旅館後要預訂的話，網站會導向該旅館的官方網站主頁或預約頁面。旅客可將價錢與其他訂房網站作比較，同時亦能保障自己的權益或安全。

記者試過後認為網站容易使用，尤其覺得能以熱門商圈周邊、溫泉區周邊和節慶活動周邊的功能篩選旅館，能夠快速找到心儀的旅館，非常方便。但可能因為網站推出不久，運作還不是很穩定，有小部分導向旅館的官方網站的網址出現了連接失敗的情況。