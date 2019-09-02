【遊韓注意】2019中秋節韓國6大超市百貨營業安排　不要摸門釘

在韓國，中秋節也是非常重要的節日，很多店舖都會於中秋節休息。2019年韓國的中秋節假期為9月12日至14日，即將到韓國旅行的朋友，如果旅程橫跨了這段期間，就要留意以下韓國各大超級市場和百貨公司在中秋節期間的營業安排啦！

【1】樂天超市

除了濟州的樂天超市會於中秋節當日9月13日休息外，全韓國的樂天超市例如遊客最愛去的首爾站分店等，於中秋節連假期間都將正常營業，而9月的例行休息日為9月8日和22日。

大部分樂天超市於中秋節連假期間都將正常營業。（visitseoul.net）

【2】Home plus

如果到韓國旅行打算住在弘大的朋友，距離弘大不遠的合井有一間非常大的Home plus，非常適合大量搜購零食作為手信。而Home plus跟樂天超市和e-mart兩大超市一樣，於中秋節連假期間將如常營業，並在9月8日和22日休息。

Home plus於中秋節連假期間將如常營業。（news.bizwatch.co.kr）

【3】e-mart

大部分e-mart和旗下品牌No Brand的超市於中秋節連假期間都會正常營業，並在9月8日和22日例行休息。而位於仁川機場和濟州的所有分店都將於9月13日休息，並分別在9月25日和28日停止營業一天。

大部分e-mart和旗下品牌No Brand的超市於中秋節連假期間都會正常營業。（視覺中國）

【4】樂天百貨

位於明洞的樂天百貨是不少遊客都會去逛的百貨公司，不過在中秋節假期，全線樂天百貨分店，例如明洞本店、江南店、蠶室店、釜山本店等，都將於9月12和13日休店。

在中秋節假期，全線樂天百貨分店，例如明洞本店、江南店、蠶室店、釜山本店等，都將於9月12和13日休店。（樂天百貨官網）

【5】現代百貨

弘大、梨大和新村一帶都是年輕人遊韓必到的地區，而新村的遊客比起弘大會少許多，現代百貨旗下的U-Plex也是不少年輕人會逛的百貨公司。今年中秋節假期，全線現代百貨都會休店，詳情如下：

• 三成站店：9月12日、13日

• 新村店：9月13日、14日

• 狎鷗亭店：9月13日、14日

• 釜山店：9月13日、14日

• U-plex新村：9月13日、14日

全線樂天百貨分店都將於9月12和13日休店。（wdressroom.co.kr）

【6】新世界百貨

位於明洞的新世界百貨也是不少遊客會到訪的地方，而新世界百貨在中秋節期間亦將會有休店安排：

• 明洞本店：9月13日、14日

• 江南店九月公休：9月12日、13日

• 永登浦店九月公休：9月12日、13日

• 釜山機場店：9月12日、13日

• 新釜山Centum City店：9月12日、13日