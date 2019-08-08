【遊韓注意】去韓國旅遊小心3大中伏位　附解決方法

韓國四季分明，每個季節都有美麗的景色，尤其春天的櫻花和秋天的楓葉都叫人讚歎不絕。加上在韓國購物十分便宜，又有很多打卡café，許多人即使不是Kpop粉絲也很喜歡到韓國旅行。然而，一個地方總有遊客需要注意的安全問題，在旅途中提高警覺才不會導致人財兩失。因此記者為大家總結了去韓國旅行要注意的3個危險事項，到當地遊玩時必定要留意！

【1】針孔偷拍

近年韓國偷拍的情況非常嚴重，偷拍的地點主要分為兩個：公眾場所的廁所和酒店。在公眾場所的廁所，尤其是地鐵站的廁所，罪犯會把針孔攝錄機隱藏在牆上、門上、廁紙架、螺絲帽等位置。

另外，早前有新聞報導了酒店的偷拍案件，罪犯甚至將偷拍畫面上傳到網絡上直播，受害者更高達1,600人！根據非常了解針孔偷拍技術的韓國專家Son Hae Yeong表示，酒店內的針孔鏡頭無處不在，牙膏盒、相框、記事簿、床邊的電子鬧鐘、衣架、電視機、沐浴露、原子筆、燈泡、遙控器、椅子夾縫、插頭、馬桶、廁紙架、假的煙霧探測器等地方都有機會找到針孔鏡頭的存在。

解決方法：

在手機鏡頭和閃光燈的位置貼上紅色玻璃紙，打開相機後如果發現熒幕有亮點，就代表有針孔鏡頭。或者可以透過手機搜尋WiFi，如果發現有一串長長的亂碼，而且信號非常強，表示附近很有可能有以WiFi傳送影片的針孔鏡頭。

【2】邪教詐騙

相信很多去過韓國的朋友都曾經試過這樣的經歷，邪教組織會在弘大、明洞、東大門等熱門的旅遊熱點以兩人一組向外國遊客搭訕，假裝自己是大學生，以邀請遊客體驗韓國文化或向遊客問路為藉口，帶遊客到一個場所，然後開始傳教，有些組織更會乘機進行詐騙，不交出金錢的話就會軟禁遊客。

解決方法：

詐騙組織一開始會以韓文接近，如果發現遊客不懂韓文的話就會轉用普通話或英文，最好的方法就是一直裝作聽不懂，或是找藉口迅速離開。

【3】濟州市犯罪率最高

除了首爾和釜山，濟州島都是港人遊韓的熱門旅遊勝地。但根據去年韓國一個調查顯示，位於濟州島內的濟州市是全韓國犯罪率最高的地方。濟州市看似民風淳樸，但在2016的殺人事件就已經有15宗，而搶劫、性犯罪等罪案數字更接近160宗，為全韓國之冠。

調查指出，濟州市犯罪率急劇上升的原因，很可能是因為近年多了很多中國人、朝鮮人旅遊和移居濟州，更指難民到濟州避難的人數上升也是原因之一。

解決方法：

其實不只濟州，到任何地方旅行的時候亦應隨時提高警覺，留意周圍的情況。最好不要在公眾地方出示大量金錢，引起罪犯注意。如果凌晨時分才準備回酒店或旅館，就應留意周圍的環境。尤其濟州一般沒有甚麼路燈，晚上路面非常暗，最好打開手機燈照亮路面及周邊。