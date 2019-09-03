【秋遊韓國】韓國4大波斯菊花海勝地推介　仁川機場都有花海？

韓國已經正式進入秋天，不少朋友都打算飛到韓國賞楓。但其實除了楓葉和銀杏外，花海亦是韓國秋天的打卡熱點之一。 韓國全國各地有很多大型公園，會根據季節的轉變而出現不同的花海。來到秋季，波斯菊就成為了主角。記者整理四個韓國波斯菊花海勝地，面積廣闊，絕對可以輕鬆避開人群拍出美照！

【1】首爾 奧林匹克公園

一般的波斯菊顏色都是紫色或粉紅色，但奧林匹克公園種滿了橙色的波斯菊，望過去盡是一大片金黃色花海，非常漂亮。根據往年經驗，黃金波斯菊的花期為9月出到10月中左右。花海之間的小路不太寬敞，站在中間拍照就能輕易拍出處身在花海的感覺。根據韓國網民分享的過往經驗，建議上午或中午時分前去，避開人群。

奧林匹克公園 地址：首爾市松坡區奧林匹克路426（서울특별시 송파구 올림픽로 424） 交通： 首爾地鐵5、9號線奧林匹克公園站3號出口 首爾地鐵8號線夢村土城站1號出口 首爾地鐵9號線漢城百濟站2號出口

【2】首爾近郊 九里市民漢江公園

距離首爾市區約40分鐘車程的九里市民漢江公園的花田面積廣闊，一大片粉紫和白色相間的波斯菊花海，搭配蔚藍的天空，畫面一絕。波斯菊盛開期為9月尾至10月中，並會每年於9月尾左右舉行波斯菊慶典，吸引大批人群前去觀賞。

九里市民漢江公園 地址：京畿道九里市王宿川路49（경기도 구리시 왕숙천로 49） 交通：首爾地鐵2號線江邊站4號出口轉搭公車1、15、93、97、2000-1、2000-3號公車至Handari村下車，徒步15分鐘可達

【3】仁川 仁川國際機場天空庭院

有想過在機場附近都有波斯菊花海嗎？仁川機場旁邊有一個天空庭院，裏面種滿粉紫色的波斯菊，畫面非常壯觀，並且可以同時拍到飛機升降。花期由9月尾開始，為期一個月。相較其他波斯菊花海勝地，天空庭院的人氣沒有那麼高，人潮相對不多，秋天到韓國下飛機後或上機前不妨到這裏打個卡。

交通：於仁川國際機場T1 3樓3號出口的免費穿梭巴士站搭乘印有仁川機場的白色巴士，於Airport Cargo Terminal Station（공항화물청사역）下車 （建議先在仁川機場寄存行李） 開放時間：09:30 – 18:00（最後入場17:30）

【4】釜山 大渚生態公園

大渚生態公園是最近幾年新開發的景點，春季的油菜花田非常有名，而每逢秋天，就會變成欣賞波斯菊花海的地方。波斯菊以白色品種為主，並以部分粉紫色品種作陪襯，放眼望過去，一大片花海感覺非常夢幻，花期為8月底至9月中。根據韓國網民分享，建議臨近黃昏時分前往，能同時拍到藍天白雲和夕陽逆光兩種畫面。

【立即預訂】仁川人氣賞楓景點—永宗島鐵路自行車＋月尾島＋松月童話村＋自由公園一日遊

【立即預訂】只限KKday新會員，日韓台泰自組團二人同行，輸入優惠碼【HK01SUMMER】，全單即享8折！