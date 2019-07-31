【首爾好去處】韓妹推薦首爾4間自製香水店　明洞、弘大都有

在韓國，尤其首爾，非常流行香水DIY的活動，不少情侶或閨密都會一起去體驗。以下就為大家整理4間韓妹推薦的自製香水店，下次到首爾旅行時不妨去試試！

【1】AROMIND 아로마인드

相信去過首爾旅行的大家必定到訪過「北村」，這個地方最著名的就是一排排的傳統韓屋，散發古色古香的味道。但原來裏面還有一間香水店可以讓客人自製香水，在韓屋裏調製自己專屬的氣味，別有一番風味。

AROMIND共有30種香味提供客人試聞，在調香師說明基礎的香水調配理論後，就可以選擇三種氣味後進行調配及試香，最後在調香師的幫助下調整香味，製作成品並包裝香水，整個過程大約90分鐘，老師會使用韓文及英文，因此不懂韓文的朋友完全不用擔心！另外，由於香水體驗是小班教學，一次最多只有八個人，因此必需事先預約。

AROMIND 아로마인드 地址：首爾鐘路區北村路5街19-7（서울시 종로구 북촌로5길 19-7） 營業時間：11:00 - 21:00（星期一休息） 體驗時間：星期二至六14:00、16:00、18:00，星期日14:00、16:00

【2】121 Le mal du pays 121르말뒤페이

位於弘大上水的121 Le mal du pays共有121種香味選擇，Le mal du pays是法文，有「思鄉病」的意思，與韓文「香水癮」同音。除了不怎麼常見的香味外，很多韓國藝人常用的味道也可以在這裏找到。

自製香水共分2種價格，50ml約225港元，100ml約372港元（同時則送一個10ml的瓶子方便隨身攜帶）。這裏最特別的是可以將名字或喜歡的句子透過鐳射雕刻在瓶身的皮革標籤上，無論自用或送禮都非常適合，只需加約25港元便可。

除了提供自製香水體驗，店家還售賣室內擴香瓶(diffuser)和香燭。室內擴香瓶共有5種容量可選擇，100ml、200ml、300ml、400ml、500ml的價錢分別為約100港元、180港元、260港元、327港元、387港元，而香燭則售約113港元（7oz）。

121 Le mal du pays 121르말뒤페이 地址：首爾麻浦區臥牛山路13街40 （서울특별시 마포구 와우산로13길 40） 營業時間：11:00 - 23:00

【3】L’EAU MAGIQUE 로매지크

要數首爾的必到景點非「景福宮」莫屬，除了景福宮外，附近「西村」的小巷因為滿佈咖啡店和設計小店，部分更是由韓屋改建，氣氛靜謐，成為了近年的旅遊熱點。身處其中有一間小有名氣的香水店提供自製香水體驗，吸引不少當地人到訪。

店內共有85種香味可供選擇，店員首先會要求客人寫下自己喜歡的味道類別，例如果香、花香、木香，之後便會按照取向挑選各種香味給客人試聞。在選擇好三種香味後，會獲得一個裝有以白麝香作為基底的瓶子，然後就可以按照店家的配方建議製作香水。調配完成後更可選擇香味的濃烈程度，最後店員更會幫客人在瓶身上寫下調配的香味和各香味的比例，整個體驗的費用約253港元一個人。

L’EAU MAGIQUE 로매지크 地址：首爾鐘路區弼雲大路35-6 （서울특별시 종로구 필운대로 35-6） 營業時間：星期二至日11:00 - 22:00 備註：自製香水體驗必需預約

【4】GN Perfume Studio

GN是韓國第一間香水工作室，提供150種基底香味和20種天然香精。位於明洞的這間分店，位置鄰近地鐵站，遊客兌換韓圜後不妨到香水店體驗一下，一個人約330港元。現場會以英文講解，不會韓文的朋友絕不用擔心。

調配香水前需要填寫一份類似心理測驗的問卷，並從7種香精中挑選一款最喜歡的，有果香、花香、森林系、海洋系等，問卷有中文版本可供選擇。接著，調香師會根據客人的性格和喜愛的香味選擇幾種香水基底供客人挑選。選擇好香水基底後，客人可將自己喜愛的香味在紙張上記錄下來，並填上比例，1代表一滴，加起來需要等於20。

最後，根據紙張上的比例將香味加入香水基底裏，自製香水就大功告成了。調製完成後，調香師會試噴，到時亦能調整香水的濃度。另外，調香師建議香水放置兩個星期後再開始使用，香味會更加好。

