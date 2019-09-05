2019日本杯麵排行榜Top18　最貴不等於最好食　第一位只需180円！

只要到便利店或超市走一趟，就會發現過百種味道的杯麵，而且定期出新款，有走高檔路線的海膽杯麵亦有走奇怪路線的草莓芝士蛋糕味撈麵，那種才是最受歡迎呢？日本美食網站「mognavi」選出日本Top18杯麵，下次去日本跟住掃貨啦！

今次調查由日本美食網站「mognavi」進行，總結了2018年11月1日至2019年4月30日期間最受歡迎杯麵。當中日清食品出產的杯麵已佔了14席位，包括第18位的日清U.F.O. 咖哩炒麵 、而上年勁受港人歡迎的日清海膽杯麵只排第9位，第1位則由日清濃蝦味番茄杯麵獲得。其他入圍牌子還有明星、東洋水產等等。

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+ 6 + 5 + 4

最平180円 最貴都是230円

今次入圍的杯麵最平只需180円 (約14元港幣) 起，當中包括多款日清食品杯麵，如味噌、U.F.O. 炒麵及日清兵衛系列，至於最貴都是230円 (約17元港幣) 的日清海膽杯麵，相比食真正海膽平足5倍有多。而以上價錢只是官方建議的零售價，實際在超市賣的價錢還要便宜很多，不時會發現98円的日清兵衛天婦羅烏冬，所以下次去日本，記得Google定附近超市。

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