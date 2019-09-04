【日本布丁熱潮】2019必吃5大人氣布丁新店　打卡兼做手信

日本最近掀起一股珍珠熱潮，甚至研發出多款和珍珠相關的料理，更推出珍珠奶茶主題樂園，而繼珍奶潮流後，日本近期開了不少布丁專門店，而且賣相吸睛，相信下一波美食潮流非人氣布丁莫屬。 是次為大家推介日本5間必吃的布丁新店，無論是打卡呃Like抑或做手信送禮，都非常適合。現一起看看有哪些人氣推介吧！

【1】首間花味布丁

位於靜岡縣東名高速公路旁有間磚紅色的樓房，門口有大大個粉色招牌寫上店名「Priful」，店舖在今年3月8日才開幕，是日本首間以「花朵」作為食材的布丁店，店內提供多款口味的布丁，紅色便是花朵口味，能看到玫瑰花瓣，其餘口味包括：抹茶、草莓、橙、藍梅等，而店內的布丁賣相精美，而且每日新鮮製作，保質期介付2-4天，打算買來做手信的朋友要注意了。

+ 5 + 4 + 3

浜松プリン Priful 地址：静岡県浜松市西区湖東町5652-1 時間：10:00-17:00 電話：+81-50-5303-6357

【2】加賀泡沫布丁



加賀向來是日本著名的溫泉景點，當地為了推廣加賀的溫泉文化，在今年6月29日開設KAGANOYU PUDDING（かがの湯ぷりん），以加賀產的新鮮牛乳、雞蛋為食材，更以泡泡浴為靈感，研發出泡沫布丁，而泡沫布丁最佳賞味期限只有短短5分鐘，大家要趕緊時間打卡然後吃掉，品嘗輕盈的布丁口感。





KAGANOYU PUDDING 地址：石川縣加賀市小菅波町1-55 時間：平日 10:00-16:00；假日10:00-17:00 電話：0761-76-5001 網址：https://kaganoyupudding.com/

【3】京都風芝士布丁



京都首間罐裝芝士布丁專賣店「清水チーズ工房」，於今年7月5日在清水寺旁開幕，布丁包裝以「京都風」做設計，並嚴選京都產的雞蛋、牛奶、宇治抹茶、丹波黑豆等食材打造，布丁由人手製作，入口綿密美味。此外，除了布丁外，店內亦有芝士、起司飲品等食物提供，去京都旅遊不妨一試。

+ 3 + 2

清水チーズ工房​ 地址：京都府京都市東山区白糸町569-10 時間：11:00-17:00 交通：京阪電鐵「清水五条」站4號出口步行10分鐘 網址：http://kiyomizu-cheese.com/

【4】玩味布丁

日本布丁專門店「プリ―――ン！」在7月12日登陸大阪「City本館」的美食新場「SIGN OF THE FOOD」，店內新推以沙律醬容器包裝的「啜啜布丁」，令大家童心大發，而且店舖使用日本國產無鹽奶油和100%純鮮乳製作，美味之餘亦充滿玩味，是近期日本的人氣熱店。

布丁専門店プリ―――ン 地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888

【5】唯美「深海布丁」



位於沼津港深海水族館附近，有間以海洋做主題的布丁專賣店「沼津深海プリン工房」，店舖在去年7月13日開幕，招牌「深海布丁」更是店內招牌，布丁上層透明藍色啫喱清澈透亮，賣相超精緻。

