日本雪糕銷量排名Top20　限定新口味成人氣榜首　最平5港元試到

去日本旅遊當然要到各大便利店掃貨，尤其是雪糕櫃，事關日本的雪糕款式非常多，每次去都有不同口味及限定款式的雪糕推出，而最近日本數據分析公司Merchandising-ON就公布了日本人最愛購買的20款雪糕排名，當中以限定新口味最受日本人歡迎，現一起看看日本最新及最具人氣的雪糕吧！

【16】LOTTE Coolish 200ml增量版蘋果酒味雪糕，推出日期7月15日。（網上圖片）

【16】LOTTE Coolish 200ml增量版蘋果酒味雪糕



LOTTE Coolish在7月15日特別推出夏日限定「增量版蘋果酒味雪糕」，令消費者可在炎夏盡情享受蘋果酒雪糕清爽的味道。

【14】赤城CHOCOLATE ICE BAR BLACK 70日圓，約港幣5元。（網上圖片）

【Ｎo.14】赤城CHOCOLATE ICE BAR BLACK



是次銷量榜中的抵食之選，非赤城黑朱古力冰棒莫屬，只須港幣5元便可買到。

【No.5】森永MOW Mocha咖啡雪糕。（網上圖片）

【No.5】森永MOW Mocha咖啡雪糕



森永雪糕為慶祝15周年，特別推出Mocha咖啡雪糕，選用知名咖啡豆產地埃塞俄比亞的豆，再配合高品質的牛乳製成，口感豐富有層次，而且價錢不貴，當然要大手入貨。

【No.1】Häagen-Dazs「翠」濃抹茶。（網上圖片）

【No.1】Häagen-Dazs「翠」濃抹茶



日本Häagen-Dazs經常推出期間限定口味雪糕，今年為了慶祝品牌登陸日本35周年，特別推出最級別的「翠」濃系抹茶口味雪糕，選用手摘的初摘茶葉，配合細緻的工序，茶味是 Häagen-Dazs出品中最濃厚，入口清新富餘韻，令日本人大量入手，難怪成為暢量榜第一位。



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