【日本紅葉2019】最強日本楓葉銀杏預報！最佳賞楓期　景點推介

日本官方於9月4日公布了第一回的楓葉及銀杏預測，由於今年日本天氣較往年炎熱，令北部地區如北海道、東京（關東地區）、中部地區的最佳觀賞期押後，而東北至九州地區的紅葉和銀杏預測期則與去年差不多，本文將為大家詳細介紹2019日本紅葉、杏銀時間表及最佳觀賞景點，計劃到日本賞紅葉及銀杏的朋友記得Bookmark！

第一回楓葉、銀杏最佳觀賞時間表

北海道

(圖片來源：ウェザーニュース)



北海道賞紅葉及銀杏景點：



【1】北海道—大雪山旭岳



大雪山旭岳向來是全日本楓葉最快轉紅的地方，預計9月20日就會全山染滿丹紅色，美景讓人目不暇及。建議乘坐大雪山旭岳纜車，從海拔1,600呎的高空捕獲一大片的紅葉海。同場更有多種植物襯托，景色絕美。

地址：北海道上川郡上川町大雪山国立公園 交通：由於其地理位置較偏遠，故建議租車前往

【2】北海道—大沼公園



離函館不遠的大沼公園同樣是有名的紅葉景點，園內湖光山色，湖水映照出紅葉的迷人色澤，其清澈程度彷彿在同時欣賞兩個時空的楓葉美景。不過其賞楓期就較遲，約在10月25日。

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地址：北海道亀田郡七飯町大沼町 交通：於JR函館站搭乘特急列車，約20分鐘即可抵達「大沼公園站」。

【3】北海道—北海道大學

北海道大學是當地的知名杏銀景點，目前預測在11月初為最佳觀賞期。校園環境清幽，種有多種花草樹木，四季都有不同的變化，校園種有70棵銀杏，每到秋天380公尺長的銀杏大道，開滿金滿的葉子，景色絕美。

地址：日本北海道札幌市北区北８条西５丁目 交通：從JR札幌站北口步行10分鐘

第一回楓葉、銀杏最佳觀賞時間表

東北

東北賞紅葉及銀杏景點：



【1】東北—山形藏王

日本北部除了北海道可賞紅葉，山形縣亦是其中之一，如著名的藏王是出名的溫泉鄉，遊客可以一邊浸溫泉賞紅葉，非常愜意。

地址：山形市蔵王 交通：由於藏王是位於山形縣和宮城縣的邊境地區，故此乘坐時間較長，乘搭JR山形新幹線從東京站至山形站須約3小時。

【2】東北—秋田內陸縱貫鐵道

「秋田內陸縱貫鐵道」是日本東北著名的賞楓鐵道，被封為「日本最有意境的鐵道」第一名，特色是鐵橋多，加上佈滿秋夜的溪林山谷，隨著軌道前行就能穿梭在艷紅、橘紅、金色的楓葉中，吸引大批鐵道迷爭相朝聖。

秋田內陸縱貫鐵道 路線：由角館至鷹巣，途經角館、阿仁合、阿仁前田、鷹巣等站 備註：不能使用JR PASS

【3】東北—青森



位於青森縣北金澤有棵全日本最大的銀杏樹，樹齡超過1,000年以，高31公尺、樹幹直徑22公尺。每年入秋時銀杏樹變成金黃色後，非常有氣勢！

北金澤大銀杏（北金ヶ沢の大銀杏） 地址：日本西津轻郡深浦町 交通：JR「北金ヶ沢駅」徒步10分

第一回楓葉、銀杏最佳觀賞時間表

東京/關東

東京/關東賞紅葉及銀杏景點：



【1】東京—東京大學

東京大學坐落於濃厚的學術氣息的文京區內，是日本最高學府之一，校園環境優美，種植了大量的銀杏櫸樹，每逢秋天，吸引不少遊人慕名而來，一睹金黃、充滿歐洲風的銀杏大道。而校園的飯堂更被日本人譽為平價美食，價錢便宜而且款式豐富，可以一試。

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東京大學 地址：東京都文京區本鄉七丁目3番1號（校本部） 開放時間： 07:00-18:00

【2】東京—新宿御苑

新宿御苑是在江戶時代建造於大名內藤家宅邸舊址的一座庭園，在1908年時改為皇家庭園，並於第二次世界大戰後對外開放參觀。園內面積有58.3公頃，佔地廣闊，內有法式庭園、英式庭園、日本庭園等等日式和西洋風格的特色庭園。而且種有多種植物，如櫻花、楓樹、銀杏樹等，絕對是賞銀杏的好地方。

新宿御苑 地址：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内 交通方法：東京地下鐵丸之內線「新宿御苑前站」・「新宿三丁目站」・JR中央線「千駄ヶ谷站」徒步5分鐘 開放時間：09:00 - 16:00

【3】 關東—千葉龜山湖



此龜山湖相對歷史不久，於1980年興建，近40年的歷史，是千葉縣內最大的水壩湖，周邊有笹川溪谷、猪之川溪谷，可以泛舟，欣賞楓葉。

龜山湖 地址：千葉縣君津市川俣舊川俣 交通：JR「上總龜山站」，步行12分鐘

【4】關東—茨城袋田瀑布



茨城縣的袋田之滝是日本三大名瀑之一，因西行法師遊歷此地時，稱讚道：「必須四季皆來訪一次，才能領略其真正的美」，有「四度瀑布」的別稱，紅葉配襯氣勢磅礡的瀑布，景色壯麗。

茨城袋田瀑布 地址：茨城縣九慈郡大子町袋田42 時間：11月至4月09:00-17:00

第一回楓葉、銀杏最佳觀賞時間表

關西

關西賞紅葉及銀杏景點：



【1】關西—大阪御堂筋大道



如果秋天到大阪旅遊，絕對要去御堂筋觀賞銀杏大道，是大阪非常有名的賞銀杏景點，御堂筋由南至北貫通大阪市中心，近千棵銀杏樹由梅田斷斷續續伸延至難波，形成秋季限定的浪漫黃金大道，非常耀眼美麗。

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御堂筋銀杏大道 地址：御堂筋通（梅田至難波段） 交通：地鐵御堂筋線（梅田至難波站）

【2】關西—大阪城公園



位於大阪市內的大阪城公園，佔地106.7公頃，地方非常廣大，還有日本特色建築物「天守閣」，每到秋天公園東邊長達約1公里的金黃色銀杏街道樹絢爛美麗。而在天守閣前更有樹齡約300年的大銀杏樹，遊客可看到極具秋季風情和歷史氣息的銀杏及紅葉絕景。

大阪城公園 地址：大阪市中央區大阪城 交通：JR大阪環狀線「森之宮站」(3-B出口步行入園)

【3】 關西—京都大原三千院



「大原三千院」位於京都市內的北部區域，建於1200年前，可謂歷史悠久源遠流長。「三千院」與京都市內的寺院不同，它被大原區域的群山所包圍，有天台宗寺院、宸殿的清園，還有一大片草地園林，秋季楓葉將園林染紅，又有小地藏，風景怡人。

大原三千院 地址：601-1242 京都市左京区大原来迎院町540 營業時間：3月-12月7日 8:30am-5pm；12月8日-2月 9am-4:30pm 門票：700日圓 電話：075-744-2531 交通： 1. 京都車站C3停車站，搭17／18號巴士，約1小時到 2. 四條河原町，搭16／17號巴士，約50分鐘到 3. 出町柳，搭16／17號巴士，約40分鐘到 4. 出町柳，搭叡山電鐵（叡山本線）至八瀨比叡山口，轉車搭搭16／17／18號巴士，約30分鐘到

【4】關西—京都瑠璃光院



瑠璃光院是佇立於京都八瀬的古老寺廟，一年只對外開放兩次，分別是春天（4月中至6月中）及秋天（10月至12月初），其傳統日式庭園建築與四周自然景觀相互照映，形成世外桃源般美景，其書院窗景可看到潔淨光亮的桌子倒映出紅葉的景色，非常夢幻！

2019年秋季特別拝観 日期：10月1日至12月（開放完畢日期有待官方公布） 時間：10am-5pm 入場費：JPY2000，約$140 官方網站：http://rurikoin.komyoji.com/

瑠璃光院 地址：京都府京都市左京區上高野東山55番地 時間：10am-4:30pm 電話：075-781-4001

第一回楓葉、銀杏最佳觀賞時間表

中國、四國、九州：

中國、四國、九州賞紅葉及銀杏景點：

【1】四國—愛媛縣滑床溪谷

滑床溪谷的溪水清澈見底，沿岸景色秀麗，能同時欣賞到壯闊的瀑布、岩床，和豐富的自然生態。

滑床溪谷 地址：愛媛県北宇和郡松野町目黒・宇和島市野川 交通方式：自JR「松丸」站開車約25分鐘

【2】四國—高知縣別府峽

位於日本高知縣香美市的別府峽，全長5公里，溪谷的自然景觀變化多端，四季都能欣賞到不一樣的溪谷之美，吸引不少遊客聞名而來。今年因溫度而預計要到11月上旬，峽谷內也有不少步道、吊橋等，欣賞四周染上紅、黃色彩的森林景緻，讓你的煩惱瞬間一掃而去。

香美市別府峡 地址：香美市物部町別府 交通：從JR土佐山田站出發，車程約60分鐘。

【3】九州—湯布院 金鱗湖



金鱗湖位於九州溫泉鄉──由布院，此湖名叫「金鱗」，是因為陽光照落湖上，令湖魚的魚鱗反射，形成湖面閃閃發亮的特別景色。秋季時湖岸紅黃交錯的楓樹倒映在湖面，景色唯美！





金鱗湖 地址：大分縣由布市湯布院町川上 交通：JR九州「由布院站」，步行30分鐘

【4】四國—鹿兒島曾木瀑布公園



鹿兒島伊佐市那邊有瀑布公園—曾木瀑布公園，裡面有「東洋之尼亞加拉」之稱的曾木瀑布，寬210米，高12米，效果非常壯麗。

曽木の滝公園 地址：895-2526 鹿児島県伊佐市大口宮人628-41 交通： 1. JR九州栗野駅／吉松駅，到湧水町 2. JR九州新水俣站，開車約1小時

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