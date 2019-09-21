【台北桃園】無限時任坐至啱閨蜜聚會！推薦5大日系高顏值Cafe

出社會幾年後，深刻體會到放假來個短Trip有多麼重要，不只是約會、補眠睡到飽的好日子，更是與姐妹們相約談心不可少的時光。上班的苦悶、另一半的不解風情還有生活上的大小瑣事，真的沒有三、五小時說不完！這時候真的需要幾間不限時任坐的Cafe才能傾返夠本。 本篇編輯就幫大家整理了 5 間桃園中壢火車站附近的不限時任坐的Cafe甜品店，就算從雙北前往也很方便，鍾意坐幾耐都得，大傾特傾釋放壓力！

1. Poffee Canteen

Poffee Canteen 是一間位於元化路上的小店，木質色調的裝潢搭上暖心的戶外燈串，還沒進到店內，就感受到一股濃濃的日式溫馨感。店內所販售的招牌餐點「月光肉醬飯」和「黑咖哩飯」，雖然樣子看起來樸素，但這正是所謂的家常味，搭上旁邊三道清爽可口的小點（日式胡麻豆腐、百香水果沙律、小餐包），讓人吃過一次就念念不忘！店家還貼心地順勢推出「凍凍包」，讓喜歡的人不必遠道而來，在家就能品嘗到這份簡單的美味。

+ 5 + 4 + 3

食完正餐之後，還可以來上甜點！最喜歡這種鹹甜食都有提供的Cafe，待上一整天都不是問題！編輯覺得 Poffee Canteen的蛋糕非常有誠意，份量不少，口感也很濃郁，大大推薦名字可愛的「森綺思」（其實就是生芝士系列）。

2. Table 2 Coffee Roaster

第二間要介紹的是最近很Hit的梳乎厘，如果你不想大費周章排隊吃FLIPPER’S，又不想大破囊慳去椿 Tsubaki Salon北海道粉雪厚鬆餅，那推薦大家來中壢吃這間同為英文命名的「Table 2 Coffee Roaster」。

+ 3 + 2

帶點工業風的寬敞裝潢給人很舒適放鬆的感覺，開放式的工作吧台就像是職人工作坊般，來到這裡點上一杯專業的手沖咖啡，再配上綿密細緻的梳乎厘，煩惱什麼的都先拋諸腦後！除了海鹽焦糖口味很吸引人之外，大人味的Tiramisu梳乎厘更是店內的必點推薦。

3. 沐詞間

誰說下午茶只能喝西式的？這間沐詞間是編輯無意間發現的，其店就如其名一樣優雅，尤其是在午後，陽光透過落地窗大把地灑落，在光與影相互輝映下，喝上一杯茶，品着一口糕點，似乎真的能吟詞作對。

+ 4 + 3 + 2

沐詞間的確切位置位於中壢火車站後站，藏身在住宅轉角的一、二樓，店內提供的餐點很單純，分別為茶、咖啡、中式茶點、西式糕點，由上圖可以看到菜單上的茶品名稱都是由一首首宋詞命名，和店內的陳設一樣相當用心。此外，空間也會不定期舉辦小展覽、手作課程或是周末電影放映，不論是姐妹聚會，還是想一個人享受獨處的悠閒時光都很適合來到這裡。

4. 我們。他們

下一間也是編輯非常喜歡的一間Cafe，順着老街溪畔，即可找到這間充滿國外鄉村庭院感的「我們。他們」。這裡的室內空間雖然不大，但有着整面的書牆，裡頭擺放着各式種類的書籍可以自由借閱，白天的採光非常好！屋外則是以紅磚砌成的圍牆、綠樹縈繞在一旁，偶爾還有幾隻貓貓狗狗逡巡，乘着夜色，在秋意濃的晚風吹拂下，相當適合溫馨的三五好友相聚。

+ 4 + 3 + 2

和主打好拍的網美店家不同，「我們。他們」最大的特色就在於他們是百分之百寵物友善，並且提倡減塑環保和愛護生態的理念，除了不定期與Facebook分享相關資訊之外，也會在店內舉辦相關的活動演講，希望透過從自身開始落實，擴及到更多的民眾，這般用心很值得鼓勵！

5. 綠沐恬拾

最後一間「綠沐恬拾」是有着大量植物的綠意Cafe，裝潢簡約且附有巧思，就連洗手間也非常美着！店內的座位大多為二人檯，不過也有適合多人聚會的長桌。餐點方面除了賣有輕食和各式甜點外，飲品更有單品手沖濾泡和法國百年經典的瑪黑茶（Mariage Frères），編輯上回喝到的「毛里裘斯鮮奶茶」，簡直驚為天人，直接愛上！另外，如果有機會來到這裏，也別忘了來上一塊招牌抹茶瑞士卷和好吃的雪芳蛋糕。

+ 4 + 3 + 2

甜點時刻真的很療癒人心，隨着血糖的升高，那些生活上的煩惱好像又可以隨著蛋糕一口吞下，不過這箇中的幸福滋味，似乎只有女生們比較能懂。所以不妨來個周末短Trip，快約上姐妹一起來場紓壓的下午茶吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】