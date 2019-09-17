【TOKYO OUTLET WEEK 】東京10月必去　3種方法領取門票搶1折靚衫

TOKYO OUTLET WEEK將於10月18日至20日於東京五反田舉行。這活動由2015年開始舉行，每年會有兩次大特賣，分為春夏季及秋冬季，每次都吸引大約15萬人次入場，就算晨早流流準時10點排隊，都已經要排到百米以外。

【出發前準備】活動必須憑票入場

雖然活動入場是免費的，不過要入場必需要有門票，而索取門票有三個方法，可透過通訊程式Line 追加朋友「＠TOKYO OUTLET WEEK」、官方網站登記電郵或者下載官方APP獲得門票，但這個 App只適用於日本地區，要下載就要將APPLE ID轉地區，所以索性登記電郵會快很多。

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場內有甚麼搶？

TOKYO OUTLET WEEK 有超過10萬件貨品，而且低至5折，甚至1折都有。暫時官網第一波宣傳，公佈了35個品牌，較為香港人熟悉的有MOUSSY、SLY、JOURNAL STANDARD等等。據以往活動歷史，平均都有多達50個品牌參與，貨品最平可低至1折。不過，以上都是小兒科，因為「Time Sale」限時額外優惠，以及尋寶遊戲時間才是重頭戲，到時店員會偷偷地放出終極隱藏貨品，只需1円，即約港幣$0.073，便可買到。

第一波品牌名單 (@官方網站)

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預2小排隊時入場

入場人次數以萬計，除非神心地一大清早去排隊，否則預至少2小時以上排隊入場，筆者建議穿著輕便衣服加一件長外套，因為10月東京天氣開始轉涼，不過最重要都是著運動鞋去，過萬呎絕對會行到腳痛。