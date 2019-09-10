最適合女生旅遊亞洲城市Top 12　東京曼谷香港排第幾？台北無份？

商業雜誌「CEOWORLD magazine」選出12個最適合女生旅遊亞洲城市，香港人最愛去東京和曼谷都有上榜，不過台北竟然榜上無名。

今次調查由「CEOWORLD magazine」進行，集合了2019年1月20日至4月19日，來自82個國家的8.5萬名獨遊女生及9,000間旅行社的意見，當中包括城市的安全性、玩樂地方、景點特色等等，最後由東京奪得亞洲12大最適合女性旅遊城市的第1位、而中國成都因為可愛的熊貓獲得第2位,，排名比香港還要高出6位，香港則排第8位，其他入圍城市還有新德里、曼谷、峇里島等等 👇👇👇 點擊下圖看詳情 👇👇👇

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亞洲以外城市 布拉格、雷克雅未克、羅馬等榜上有名

這個「最適合女性旅遊城市」排行榜除了亞洲區，還有國際版。當中第1位由西班牙的馬拉加奪得，至於每個香港女生的「夢想之地」布拉格、雷克雅未克、羅馬分別排第2位、第7位及第8位，如果以前擔心歐洲太危險，終於可以放下心頭大石。而頭10位名單主要由亞洲城市（上述提及的城市）包辦，對於香港人絕對是好事，如果跟住排行榜打卡，最遠都是飛11小時到伊斯坦堡。