韓國藝人金義聖最愛梨泰院搵食　IG推介餃子、湯麵、炸雞親民食店

有份出演電影《屍殺列車》的資深韓國演員金義聖，近日（15日）親身來港支持反對《逃犯條例》修訂運動。 雖然他的Instagram近日全是支持香港的圖文，但他其實是半個「食家」，不時上載美食相片，配以簡單的文字讓大家知道美食何處尋。 除了邊拍劇邊尋找美食，金義聖最主要在首爾梨泰院搵食，這次就集合了3間他曾推介的食店。

【1】明洞餃子

自1966年起營業的「明洞餃子」幾乎是全部首爾人都認識的名牌食店，它更因在2018年的《首爾米芝蓮指南》中獲推介而令不少遊客認識。「明洞餃子」只有位處首爾明洞的本店，及梨泰院的分店，而且萬年不變地只有4個菜單。雖然是以餃子命名的食店，但配以餃子的刀削麵更是食客光顧時的必點美食。

人均：約60-66港元

電話：02-790-7300

營業時間：每日 10:30-21:30

地址：首爾龍山區綠莎坪大路136

交通：地鐵綠莎坪站3號出口

網頁：http://m.mdkj.co.kr/en/

【2】이화국시（Ihwa麵條）

位於兩棟建築的小巷樓梯之間盡頭，只要不為意，相信大家隨時錯過「Ihwa麵條」。雖然不是主流傳媒推介的食店，但不少韓國人都撰文介紹這個秘密美食店。店內以家庭式佈置為主，牆紙全部印上韓文字和漢字，可選擇的餐單也不多，但勝在夠親民。

人均：約26-79港元

電話：02-793-1490

地址：首爾龍山區梨泰院路143-9

交通：地鐵綠莎坪站3號出口

【3】후렌드치킨(Friend Chicken)

韓國的炸雞店成行成市，不過位處首爾龍山區的「Friend Chicken」卻勝在環境開揚，而且店外望過去就是首爾著名的景點南山塔。晚上相約朋友來個炸雞配啤酒，絕對是人生一大享受。

人均：約79-119港元

電話：02-796-4642

營業時間：星期二至日（1700-0300） / 逢星期一休館

地址：首爾龍山區槐樹路13路10

交通：地鐵綠莎坪站2號出口 / 地鐵綠梨泰院1號出口