去泰國買化妝品做手信　5大高CP值人氣彩妝推介　最平20港元

泰國彩妝品牌近年備受女生追捧，除了價錢夠平，再加上泰國悶熱潮濕的天氣與香港相似，故質感亦相對日本、韓國的出名更適合港人使用。本文將會介紹現時泰國最新、CP值高的彩妝品，下次去泰國旅遊可以去掃貨喇！

【1】小熊維尼系列 Baby Bright



泰國人氣BabyBright最近再度與小熊維尼攜手推出聯名彩妝，以經典手稿風的小熊維尼漫畫做設計，系列包括唇釉、唇膏、胭脂棒等產品，而且價錢超平，品牌現進行減價，最平的迷你孖裝唇膏只須90泰銖，即約港幣20元便有交易，買來做手信一流！



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查詢：Baby Bright

【2】銀河系胭脂 Supershades



泰國平價美妝品牌Supershades推出秋冬新品GALAXY MINI BLUSH，胭脂以宇宙銀河系做設計，一共有12種顏色， 集合啞光、閃亮兩款質感，適合任何膚色的女生，包裝分別印有火星、水星、地球、太空人及火箭等圖案，非常可愛！而且胭脂質感幼細貼服，非常顯色，更附送細掃可以隨時補妝，新品現有折扣優惠，只須199泰銖，即約港幣50元就買到，去泰國記得入貨！

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查詢：Supershades



【3】「泰版3CE」 4u2



泰國人氣小眾品牌4u2有「泰版3CE」之稱，是泰國近年人氣最高的彩妝品牌之一，最近皇牌產品「Love Me More Blush」胭脂更換了心型包裝，予人煥然一新的感覺！4U2的出品向來性價比高，價格夠親民，一盒都只是1499泰銖，約港幣38元，而且顯色度不錯，更有30不同深淺的色調可以選擇，絕對是女生們的必買Item！

查詢：4u2

【4】平版Chole香水 Beauty Cottage

Beauty Cottage是泰國知名的平價彩妝牌子，產品包裝古典優雅，以維多利亞時期的復古風格設計，主打多色唇膏和多款不同味道的香水，其中Victorian Romance香水，更與Chloe的經典系列EDP香水有8成相似，但只須百多港元便可以買到，故有平版Chole的稱號。除了香水，Beauty Cottage的珠光乳液和潤手霜都非常暢銷。

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查詢：Beauty Cottage





【5】可愛彩妝 CUTE PRESS



泰國彩妝品牌CUTE PRESS經常與迪士尼聯乘推出化妝品，如小美人魚、美女與野獸，還有小飛象、愛麗絲等，設計可愛之餘價錢非常親民，只須數十元便有交易，絕對值得入手。

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查詢：CUTE PRESS