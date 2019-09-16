【TheWave】美國波浪谷每日限20遊客　還要抽籤　教你提高中籤率

有錢都不一定去得到的景點？美國猶他州和亞利桑那州交界的Coyote Buttes（狼丘）之中，有個由大自然的鬼斧神工而成的天然景點「波浪谷」（The Wave），赤色的砂岩層層交疊，變成超美的奇景，每個角度的不同風景都讓人嘆為觀止。

（The Wave官方網站相片）

如此絕美的奇觀，每年都會吸引不少人想遊走觀光。不過礙於波浪谷的地質，美國土地管理局每日限制20人進內。而想入內只有兩個方法，分別是即場抽籤和網上申請，兩個方法的名額各有10人。

入場7美元

即場抽籤方面會在正式入場前一天進行，大家可以相約朋友，遞交上限6人的群組名單申請表。屆時，當局會抽出申請表。不過這有可能造成最後抽中的組別不能全部人在入場名額內的狀況，那麼該組可以選擇其中幾人入內，要不就是隔天再抽。

參與第二次抽籤時，當局會為你多放一張表格，換言之你會比別人「中籤」機會大，再抽不中，就再加一份表格，上限共3張表格。終於抽中後，申請人須即場以現金繳交7美元的入場費，並需要留下聽路線講解，將獲發地圖。

每人每月只可申請一次

網上申請方面，要預早4個月申請，而每人每月只可申請一次，每次只能選擇申請該月份其中3日去抽籤，並要付5美元抽籤費用。抽中後需要網上繳交7美元的入場費。

不過，大家想增加自己的中籤機會還是有方法的，就是群組申請表的人各遞交一份申請表。當局是根據不同電郵去計算申請份數，只要一個4人組以4個不同電郵申請，就會當作4個申請，等同有4個被抽中的機會。

申請網址按此

+ 3 + 2

美國土地管理局建議，每年12月至翌年2月初都是遊客淡季，大家就算是即場抽籤都會有較大機會入內。最難申請的季節則是聖誕和新年假期。想要一睹美景，就要把握機會，好好規劃了！