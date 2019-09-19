【遊韓注意】韓國爆發甲型肝炎　遊韓應避免食生醃螄蚶、蜆肉

韓國有不少生醃美食，例如醬油蟹和醬油蝦，另外更有不少醃製生拌海鮮小菜，如生醃魷魚、生醃蜆肉、生醃螄蚶等。 據韓國傳媒報導，韓國保健福祉部疾病管理本部公布韓國甲型肝炎的確診數字急劇上升，原因與進食這類生醃貝殼類小菜有關。

根據韓國保健福祉部疾病管理本部公布的資料，截至2019年9月6日，韓國的甲型肝炎確診人數超過14,000名，比去年同期增長大約8倍，為近期韓國最大規模的甲型肝炎感染。當中集體感染的26宗病例中，有21宗都與進食生醃蜆肉有關。而根據病例的地區來看，發病率最高的是盛產螄蚶和蜆等貝殼類的忠清道一帶。

根據甲型肝炎病例的地區來看，發病率最高的是盛產螄蚶和蜆等貝殼類的忠清道。（ig @ lsj2928）

因此，韓國食品醫藥品安全處宣布，在調查清楚9款中國產和1款韓國產帶有甲型肝炎病毒的貝殼類食物前，將禁止各家商販銷售受感染的貝殼類食物。此外，餐廳亦會停止提供生醃螄蚶這款熱門下酒菜和生醃蜆肉這類小菜。

部份超市停售

據韓國傳媒《韓國經濟》採訪首爾、仁川及釜山10個市場的結果，截至9月16日，旅遊熱點如位於首爾的傳統小吃市場「廣藏市場」和釜山海鮮市場「札嘎其市場」，都依然有生醃螄蚶、生醃蜆肉等小菜供應，只有首爾超市「Home plus」江西店，以及另一間超市「emart」木洞店停止販賣相關食品。

由於市面上仍然有生醃貝殼類食品，因此到韓國旅行的港人應避免進食生醃螄蚶、生醃蜆肉等食物。