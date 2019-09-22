15個令遊客不捨得登機的機場　有個機場裏面設有啤酒廠？

別以為出外旅行，至少提早兩小時到機場，辦理完登機手續後就會十分無聊，其實全球有很多個機場，因為設計、設備等原因，都令人印象深刻。外國網站Business Insider盤點了全球令遊客不捨得登機的機場，其中有5個亞洲機場上榜，包括香港機場、新加坡樟宜機場等。

【1】新加坡樟宜機場 —— 「星耀樟宜」驚艷國際

連續6年榮獲世界最佳機場的新加坡樟宜機場，有著「全球最美機場」的美譽。樟宜機場於各個航廈都放置了各種藝術裝置，讓整個機場充滿藝術氣息。自今年（2019年）4月全新的「星耀樟宜」登場後，美麗的室內瀑布「雨漩渦」與日本藝術裝置團隊teamLab結合，於場內的樹森間做幻燈表演，令人目不暇給！

【2】台灣桃園國際機場 —— 多個台灣文化主題候機室

台灣桃園國際機場有多個主題候機室，融合台灣當地特色，讓外國旅客可以在機場更深入認識台灣的人文風情和自然風景。另外，在第二航廈還有一座「桃花源機場圖書館」，共有超過1,200本中、英、日、韓、法、德文等書籍供旅客閱讀，同時亦設有上網區域、手機充電區，更有4部iPad供旅客使用。

【3】東京羽田機場 —— 古代日本「江戶小路」

曾被譽為「世界第一乾淨的機場」的羽田機場，到東京市區只需約30分鐘車程，交通方便。在羽田機場國際線航廈4樓，有一個「江戶小路」，裝修以江戶時代的建築作參考，風格相當懷舊，並且會根據不同季節有不同裝飾。「江戶小路」有多間餐廳及日本雜貨店，非常值得登機前去逛逛。

【4】拉斯維加斯麥卡倫國際機場 —— 多排老虎機

麥卡倫國際機場鄰近拉斯維加斯中心和「拉斯維加斯大道」，位置方便。拉斯維加斯最著名的當然是賭場，因此麥卡倫國際機場內設有賭場，並有多排老虎機，登機前不妨碰碰運氣。

【5】香港國際機場 —— 免稅店享受便宜價格

香港國際機場位於新界東涌周邊，附近有著香港最大型的Outlet商場，在前往機場時不妨先去購物。香港作為國際都市，香港國際機場裏有著多間國際品牌分店，就算比預計時間提早進入禁區，也能夠盡情在免稅店中盡情享受購物的樂趣。

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