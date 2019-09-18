遊韓注意│8個首爾地鐵站性罪案率超高　半數是旅遊購物勝地

韓國的秋天已經開始，相信不少人都已經準備飛往韓國欣賞銀杏和楓葉。但玩樂歸玩樂，出外旅行最重要的一定是安全。近日，首爾警察廳公布了首爾地鐵站的性罪行排名，當中超過一半為自由行必經的地鐵站，下次到首爾旅行時務必格外小心提防。

近日，首爾警察廳公布了首爾地鐵站的性罪行排名，當中超過一半為自由行必定會經過的地方。（YTN新聞）

弘大所在的2號線 性罪行犯罪率最高

根據韓國警察廳公布的資料，自2015年至2019年7月，在587個首爾地鐵站中，性罪行的案件共有6,999宗，當中有2,069宗發生於2號線，當中的「弘大入口站」、「新村站」、「明洞站」、「梨大站」、「江南站」等都是旅遊必經的地鐵站。

其次為包括遊客常去的「汝矣島站」、「鷺梁津站」、「高速巴士客運站」等的9號線和包括了「首爾站」、「東大門站」等的1號線。

路線 性犯罪案件 比例 2號線 2,069宗 29.6% 9號線 1,479宗 21.1% 1號線 848宗 12.1% 4號線 756宗 10.8% 7號線 590宗 8.4% 3號線 407宗 5.8% 5號線 288宗 4.1% 6號線 163宗 2.3% 8號線 41宗 0.6%

高速巴士客運站連續4年性罪行犯罪率最高

根據韓國警察廳的資料，於2019年1月至7月期間，性罪行犯罪率最高的地鐵站為旅行購物勝地「高速巴士地下街」所在的「高速巴士客運站」，佔了56宗，成為連續4年性罪行犯罪率最高的地鐵站。