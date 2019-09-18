遊韓注意│8個首爾地鐵站性罪案率超高　半數是旅遊購物勝地

撰文：梁采欣
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韓國的秋天已經開始，相信不少人都已經準備飛往韓國欣賞銀杏和楓葉。但玩樂歸玩樂，出外旅行最重要的一定是安全。近日，首爾警察廳公布了首爾地鐵站的性罪行排名，當中超過一半為自由行必經的地鐵站，下次到首爾旅行時務必格外小心提防。
近日，首爾警察廳公布了首爾地鐵站的性罪行排名，當中超過一半為自由行必定會經過的地方。（YTN新聞）
弘大所在的2號線 性罪行犯罪率最高
根據韓國警察廳公布的資料，自2015年至2019年7月，在587個首爾地鐵站中，性罪行的案件共有6,999宗，當中有2,069宗發生於2號線，當中的「弘大入口站」、「新村站」、「明洞站」、「梨大站」、「江南站」等都是旅遊必經的地鐵站。
其次為包括遊客常去的「汝矣島站」、「鷺梁津站」、「高速巴士客運站」等的9號線和包括了「首爾站」、「東大門站」等的1號線。
|路線
|性犯罪案件
|比例
|2號線
|2,069宗
|29.6%
|9號線
|1,479宗
|21.1%
|1號線
|848宗
|12.1%
|4號線
|756宗
|10.8%
|7號線
|590宗
|8.4%
|3號線
|407宗
|5.8%
|5號線
|288宗
|4.1%
|6號線
|163宗
|2.3%
|8號線
|41宗
|0.6%
高速巴士客運站連續4年性罪行犯罪率最高
根據韓國警察廳的資料，於2019年1月至7月期間，性罪行犯罪率最高的地鐵站為旅行購物勝地「高速巴士地下街」所在的「高速巴士客運站」，佔了56宗，成為連續4年性罪行犯罪率最高的地鐵站。
|車站
|性犯罪案件
|高速巴士客運站
|56宗
|鷺梁津站
|24宗
|汝矣島站
|23宗
|舍堂站
|21宗
|首爾站
|20宗
|江南站
|19宗
|銅雀站
|18宗
|新道林站
|17宗