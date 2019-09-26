首爾打卡2019│6個少女心拍照展示會推介　全部$100港元以下

韓國人喜歡拍照、打卡，令當地起了一波「人生照相館（인생사진관）」的潮流，各種主題的照相館紛紛開業，就連香港人去韓國旅行時都忍不住去其中一兩間拍照，留下美好回憶。 不過除了佈景選擇較少的照相館，韓國近年也出現了各種拍照展示會，一個場地之中有大量場景，讓人滿足打卡願望。這次記者就找了首爾6個特色展示會，要去首爾的大家不妨去打卡。

【1】Hello，心動（헬로우,심쿵 展）

「Hello，心動」展覽分為3大主題，分別是開心（Happiness）、粉紅色的心情（Pink Mood）和回憶（Memory），以大量幾何圖形和花花背景佈置。

展期：2019年7月3日至今

時間：10:30-19:30

入場費：9000韓圜

地址：首爾鐘路區仁寺洞44 森吉路特別展覽室地下B2

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+ 6 + 5 + 4

【2】三國誌展（누보로망 : 삼국지 展）

「三國誌展」是一般常規展覽結合藝術裝置的一個展覽，把小說《三國誌》中的場景以創新元素，例如投影裝置展現，讓大家忘記把時間逆轉到以前的故事。之前大熱GFRIEND更在場地裡拍攝《Sunrise》的舞蹈版本，掛滿白色雕花的場景令人深刻。

展期：2019年2月14日至今

時間：星期二至日10:00-19:30，逢星期一休館

入場費：15000韓圜（成人）

地址：首爾廣津區陵洞Bon Davinci Art Museum

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+ 7 + 6 + 5

【3】奧茲的美術館展（오즈의 미술관 展）

以《綠野仙蹤》作主題的「奧茲的美術館展」透過美術館的演繹，讓大家身處前所未有的幻想中。大家能在各佈景中回憶《綠野仙蹤》的場景，並與當中的角色見面。

展期：2019年5月31日至11月10日

時間：星期二至日10:00-17:50，逢星期一休館

入場費：15000韓圜（成人）/ 12000韓圜（中學生）/ 10000韓圜（小學生）

地址：首爾江南區新沙洞 666-7 K現代美術館 2-3層

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+ 4 + 3 + 2

【4】HAPPY INSIDE（해피인사이드）

「HAPPY INSIDE」，顧名思義是個想令大家開心的展示會。場地分為5大展區，結合日常生活中多種開心的感覺，再以佈景呈現，帶大家走進充滿開心的想像和體驗之中。

展期：2019年4月25日至10月27日

時間：星期二至日10:00-19:00，逢星期一休館

入場費：15000韓圜（成人）/ 12000韓圜（中學生）/ 10000韓圜（小學生）

地址：首爾瑞草區瑞草大路 46路25

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+ 6 + 5 + 4

【5】PETERPABST WHITE RED PINK GREEN（페터팝스트）

「PETERPABST WHITE RED PINK GREEN」展覽以白色、紅色、粉紅色、綠色作各區主題，在各展區以不同顏色呈現不同氛圍。白色的天台晾衫場、紅色的玫瑰山、綠色的冬日樹林、及粉紅色的一片花朵田園。

展期：2019年5月25日至10月27日

時間：星期二至日11:00-19:00，逢星期一休館

入場費：15000韓圜（成人）/ 12000韓圜（中學生）/ 10000韓圜（小學生）

地址：首爾中區退溪路6街30

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+ 7 + 6 + 5

【6】祝你發個好夢（좋은 꿈 꾸세요）

「祝你發個好夢」展覽分為5大區，包括「Check In」、「投宿客」、「套房」、「在夢中」和「Check Out」，展區帶著大家在現實發一個美夢。

展期：2019年5月10日至10月13日

時間：星期二至日11:00-20:00，每月最後一個星期一休館

入場費：15000韓圜（成人）/ 12000韓圜（中學生）/ 10000韓圜（小學生）

地址：首爾城東區聖水洞1街 656-28 TTukseom美術館

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