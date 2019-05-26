【大阪景點2019】30個自由行必去景點！睇盡美食、購物、影相行程

大阪自由行新手們要知的必去景點，為你綜合30個地方，兼分成4大類別，飲食、玩樂、觀光和購物，等你出發前plan行程可以更暢順！

飲食篇

大阪美食多，而最有名的市場就是黑門市場，不過若然想試新事物，另外有大阪的「果欄」木津市場，還有今日新登場的梅田茶屋町Arco美食街。

按圖睇「大阪美食」！

【1】黑門市場（圖片來源：flyerfuns@instagram）

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玩樂篇

大阪主要玩樂點，不能不提環球影城，當中的Minions主題區和哈利波特主題區最出名，每位粉絲就算入場費唔平，又要排長龍，都會務名衝去玩兼影相！

按圖睇「大阪玩樂地點」！

【4】大阪環球影城（圖片來源：USJ）

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觀光篇

【9】大阪城天守閣｜日本3大名之一的大阪城，是豐臣政権的中心城堡，這座文物已經有400多年歷史的城堡。城牆四周護城河附近，有亭台樓閣，古式古香。到了花季，更有不少人前來賞花，畫面靚到可以做postcard！（圖片來源：takechan.man@instagram）

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購物篇

【24】道頓堀｜核心購物區，影完固力果人行過少少就到此購物區。當中的驚安殿堂也是為人熟悉買平雜貨的地方。這裡隨時讓你大出血。｜地址：大阪市中央區道頓堀｜前往方法：Osaka Metro御堂筋線、千日前線、四橋線、近鐵、南海「難波站」出（圖片來源：morgan_hc@instagram）

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提提你→「01齊跑」送你去大阪

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