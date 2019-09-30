新加坡樟宜機場5大人氣手信推介　林志源豬肉乾、松發肉骨茶必買

香港人到新加坡旅遊，普遍逗留3天兩夜，在緊密的行程上再要走地方買手信實在太花時間了，是次為大家推介新加坡樟宜機場的5大人氣必買手信，當中更有新加坡限定名物林志源豬肉乾，大家只須預留30分鐘便可買齊送禮首選，一起看看有哪些必買產品吧！

【1】Candy Empire

Candy Empire主要售賣從歐洲和澳洲進口的各種糖果、果醬和其他甜食，糖果種類繁多，亦有新加坡的特式手信出售，如魚尾獅造型的餅乾和榴槤朱古力，包裝精美，用來送禮一流！

+ 3 + 2

地址：Singapore Changi Airport Terminal 3, 65 Airport Boulevard #B2-17/19, 819663, (Changi) 營業時間：10:00-22:00

【2】林志源

在新加坡說起肉乾的話沒人不認識林志源，在新加坡超過70年歷史，沒有任何海外分店，絕對是新加坡限定名物。早年只有Chinatown牛車水才可買到，長期排滿人龍，但原來現在於樟宜機埸亦設有分店，買手信更為方便。除了豬肉乾，林志源的蝦米卷亦非常出名，大家可在機場試吃並慢慢揀選。

地址：星耀樟宜#B2-222 營業時間：10:00-22:00 電話：+65 6933 7230

【3】Irvins鹹蛋魚皮、薯片

超人氣的鹹蛋魚皮​，一推出立刻引來搶購，去到新加坡當然要買啦！Irvins在新加坡十分出名，門市幾乎每天都出現人龍，喜歡吃的不要錯過！

地址：Changi Airport T2 Transit,026-1073 (Near Shilla), Departure Transit Area 電話：+65-62643076、+65-62643073

【4】松發肉骨茶湯包

提到新加坡必吃美食，肉骨茶肯定榜上有名，其中松發肉骨茶更是「新加坡三大肉骨茶」之一，更曾獲米之蓮推介，這款肉骨茶禮盒裝，一盒有10包，回家只須加上豬肋骨熬煮，便可嘗到正宗的新加坡美食，超級便利！

地址：UE Bizhub East, 6 Changi Business Park Ave 1 #01-38 (North Tower Office), 486017, (Changi) 電話：6694 8098

【5】Four Seasons Durians

新加圾榴槤美食專門店Four Seasons Durians，以售賣各種榴蓮口味的美食聞名，最近店家推出的「榴槤火鍋」，在網絡上掀起熱潮，其實店舖仍有其他美食，如榴槤Pancake、Pizza及雪糕等，在機場就有分店。如果想買榴槤手信，可以選購榴槤脆片、凍乾榴槤或榴槤糖，超級方便！