新加坡機場新地標！必去星耀樟宜睇室內瀑布　兼體驗商務艙貴賓室

搭完特地要體驗的新加坡航空（Singapore Airlines）的Boeing 787-10機型商務艙，來到了新加坡機場準備過夜，接著再搭乘新加坡航空的商務艙，前往我的目的地──曼谷。而特地選擇在新加坡機場過夜，除了懶得進去市區之外，另外一個原因就是想要來看看新加坡機場最近新蓋好的設施──星耀樟宜（Jewel Changi Airport）。這個設施在蓋好之前，就讓許多會在新加坡轉機／搭機的朋友相當期待，而蓋好之後也的確吸引了不少眼球。我在這裡過夜，除了入住這裡新蓋好的過夜酒店之外，還特地走了一遍這裡的設施，只能說新加坡真的很厲害，能夠在機場蓋出這麼酷炫的一個玩意！ 而我除了在「星耀樟宜」裡面閒逛之外，也有機會體驗了新加坡航空位於第二航廈的商務艙貴賓室，第二航廈一般來說，是新加坡航空使用於較為短程的亞洲境內區域航線使用的航廈，一般我們比較有機會看到的貴賓室體驗，是第三航廈的貴賓室，包含了商務艙／頭等艙／新加坡航空頭等艙與頭等套房乘客專屬貴賓室──The Private Room。所以接下來就請讀者們，一起欣賞我在「星耀樟宜」與新加坡航空貴賓室的體驗吧！ 文：Randy／TripPlus

星耀樟宜

這個蓋好沒多久的設施，必須要「入境」新加坡機場才能進去，在管制區內是無法過去的。這裡最著名的設施，當然就是位於中間的巨大植物園──森林谷，以及世界最大的室內瀑布囉！近距離看到這樣的室內瀑布，的確很震撼！而星耀樟宜不只這些設施，裡面就有一般的購物廣場一樣，有商店／美食街／餐廳等等，真的讓人在這邊待個一整天也不會無聊。而頂樓也有一個付費觀賞的花園──星空花園（Canopy Park），有很多的設施讓大人與小孩們，都能在裡面玩上一陣子，真的不得不佩服新加坡的樟宜機場，能弄出這麼多新花樣太不簡單了！

▼▼快來窺探一下星耀樟宜的設施及環境！必睇世界最大室內瀑布（按圖放大）▼▼

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星耀樟宜住宿選擇——YotelAir

為了特地來這邊參觀，我選擇了入住在星耀樟宜內的一間酒店——YotelAir，這個品牌其實不只是在新加坡，世界其他各地也是可以看到它的蹤跡。當晚入住價格約$135美金左右（有包含早餐，也可以選擇不含早餐的價格，大約會便宜$10美金左右，但老實說早餐真的一點都不怎樣…），不過單人房其實蠻小的，而且一進門就有奇怪顏色的燈光…還好我後來找到怎麼轉換成正常的燈光顏色，不然看到照片，大家可能以為我到底是去住宿，還是去做什麼羞羞的事情…住在這邊算是相當方便，但老實說$135美金左右的價格也不算太便宜，如果讀者們持有Chase IHG Premier這張洲際集團（IHG）的聯名信用卡的話，每年續卡的一晚免費住宿券，可以使用於第三航廈旁邊的皇冠假日酒店（Crowne Plaza），小弟先前住過一次，房間真的是又大又舒適，會比這個來的好，這裡我個人覺得就是來體驗一下即可，我應該不會再來住第二次了…

▼▼YotelAir住宿直擊（按圖放大）▼▼

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新加坡航空銀刃商務艙貴賓室（第二航廈）——硬體一覽

住了一晚「星耀樟宜」內的YotelAir酒店，剛好TripPlus的香港作家Justin也來新加坡機場轉機，所以我們也在機場內見了個面，但時間不長，他很快就要趕著下一班的飛機回到香港，而我則是慢慢地走到第二航廈，準備來體驗這個沒來過的新加坡航空短程區域線專用的貴賓室。相信絕大部分的讀者朋友們，印象中看到的新加坡航空貴賓室，都是在第三航廈的，因為除了美國／歐洲的長程航線之外，像是台北／香港這種大約四個小時的航線，使用的貴賓室也是在第三航廈，而第二航廈就真的是給予短程的亞洲境內區域航線，例如飛往馬來西亞／泰國／越南／印尼等等的航線，所以我也是第一次來到這個新加坡航空的貴賓室。不過這裡依然有分為頭等艙區域／商務艙區域，小弟持有的下一段前往曼谷的機票是商務艙，所以也就當然只能去商務艙的區域了。廢話不多說，請各位讀者們參考一下硬體設施方面的照片吧！

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新加坡航空銀刃商務艙貴賓室（第二航廈）——餐飲一覽

這間貴賓室的餐飲部分，老實說我覺得以區域航線貴賓室的水準來說還不差，供應自助式的餐點，除了有各種冷／熱／酒精飲料之外（尤其還有高級茶包品牌－TWG！），還有一些熱食的選擇，當然也包括新加坡的知名國民美食－叻沙（Laksa），以及一些冷食／水果／沙律／甜點供旅客們挑選享用。整體來說，我個人覺得選擇還算豐富，若剛好肚子餓的話，相信來這邊是可以吃飽的。

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總結： 新加坡機場近年來真的是一個越來越適合轉機的好地方，除了機場本身有很多設施之外，現在多了這個這個「星耀樟宜」的廣場，讓轉機的旅客們可以好好的來吃飯／逛街／過夜，或是帶著小朋友來遊樂一下，真的是很不錯的選擇，加上那個超有氣勢的世界最大室內瀑布，我個人認為這裡應該本身可以算是新加坡的景點之一了！至於來新加坡轉機到附近的國家／城市的朋友，若是搭乘商務艙的話，這個新加坡航空位於第二航廈的貴賓室也算相當不錯，雖然比起第三航廈的商務艙貴賓室來的小，但以短程區域航線來說，依然還是一個蠻優秀的貴賓室，有機會來這裡轉機的話請別錯過囉！

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