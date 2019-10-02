台灣便利店10月零食新品18款推介　必試「北海道戀人x阿華田」

【定期更新】台灣旅行其中一個必備行程，便是到便利店尋寶，無論是7-11或是全家都會定期推出限定商品及零食，為你推介9月新品，包括：全聯的「北海道戀人x阿華田」酥餅條、全家與日本UCC聯乘的咖啡甜品、7-ELEVEN的秋季零食，如「乖乖巧克黑雪芙」和「蝦味先麻辣口味」，絕對充滿話題性！即刻Bookmark，加入台灣便利店的掃貨行程！

台灣便利店10月新品速遞

台灣的便利店內有好多新奇有趣的零食新品，款式豐富程度直逼日本便利店，今個月更推出不少極具秋日風情的美食！

按圖睇「台灣便利店10月新品」有咩食！

【1】「北海道戀人Ｘ阿華田」酥餅條 NT.$39

【1】「北海道戀人Ｘ阿華田」酥餅條 NT.$39



日本的北海道戀人可說是無人不識的熱門手信，近日品牌與阿華田聯乘，推出兩款聯名酥餅條，分別是牛奶及朱古力口味，話題新品只在全家獨家發售，而且價錢便宜，只須HK$10一盒，阿華田控一定要去掃貨！

【2】全家｜小農拿鐵NT.$65（圖片來源：全家）

【2】全家｜小農拿鐵NT.$65



適逢國際咖啡日，全家便利商店Let’s Café在昨天起推出「鮮乳坊小農拿鐵」，飲品每天限量供應7,500杯，更特別選用來自雲林崙背的嘉明牧場新鮮提供的直送鮮乳，加上Let’s Café義式濃縮咖啡，入口可以喝到濃醇的奶香，及嘗到咖啡的香氣，注意飲品只在北部店舖限定出售！

【3】OK｜香蕉歐蕾 NT.$55（圖片來源：台灣OK）

【3】OK｜香蕉歐蕾 NT.$55



天氣漸漸轉涼，台灣OK Cafe推出「香蕉歐蕾」，濃濃的香蕉香，口感柔順溫潤、清爽不膩，秋天買來喝別有風味。



👇👇👇 按圖看其餘15款話題零食 👇👇👇



