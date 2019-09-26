2019台灣拌麵銷量Top10　曾拌麵、KiKi拌麵、賈以食日上榜

台灣拌麵近年非常受歡迎，款式眾多，令人眼花繚亂，麵條和配料的質素都非常高。而且每年都會有不少新品牌出現，選擇越來越多。近日，台灣網上購物平台PChome 24h購物公布了2019年1月至8月的拌麵銷量排行，其中廣為香港人熟知的「曾拌麵」更包辦了冠亞軍。

【No.10】老媽拌麵 老成都擔擔麵

這款「老成都擔擔麵」，曾經獲即食麵達人Hans Lienesch評為台灣第一的即食麵。許多台灣網民都大讚花椒香味濃郁，配上香醇的麻醬，相當有水準，有著正宗的成都味道。

【No.9】KiKi食品雜貨 椒麻拌麵

KiKi拌麵由由台灣知名餐廳品牌「KiKi餐廳」研發及創立，推出以來深受舒淇等一眾藝人追捧，在一眾港台網民之間亦擁有不錯的評價。此款「椒麻拌麵」是Kiki拌麵的其中一款主打口味，調味包的芝麻醬和椒麻粉混合到煮好的扁麵條後，辣味恰到好處，散發著香濃的麻香味道。

【No.8】大師兄 銷魂拌麵

這款「銷魂拌麵」由台北人氣餐廳「大師兄銷魂麵舖」推出，麵如其名，在台灣網民之間有著「美味到銷魂」的評價。拌麵的主角為辣椒油，每天經過長時間熬煮後榨取出精華。《香港01》旅遊頻道記者曾經吃過此款拌麵，味道頗為香辣，雖然吃完嘴唇會感到麻麻的，但依然令人欲罷不能！

【No.7】太和殿 麻辣拌麵

這款拌麵由台灣元老級知名麻辣火鍋店「太和殿」推出，不少台灣網友都表示的確有麻辣火鍋的味道。嗜辣的記者認為辣度剛剛好，但由於辣味後勁比較大，不太能吃辣的朋友可能要放少一點辣椒油。

【No.6】台灣菸酒 椒麻酒香拌麵

台灣即食麵霸主「台灣菸酒」推出的即食麵，因為內附獨有的料理酒包，令即食麵散發著淡淡的酒香，加上材料包用料豐富，一向非常受大眾歡迎。這款「椒麻酒香拌麵」在基本的椒麻香味上添上微微的酒香，為眾多拌麵中味道比較特別的一款口味。

【No.5】麻膳堂 椒麻拌麵

由知名麻辣餐廳「麻膳堂」推出的椒麻拌麵，辣椒油由大紅袍花椒粒提煉而成，混合餐廳獨家秘製的辣椒醬，麻辣味十足，伴隨著香濃的椒香，非常過癮！

【No.4】賈以食日 麻花麵

「賈以食日」是由台灣藝人賈靜雯與弟弟於2018年共同創立的拌麵品牌，甫推出引起台灣網民熱力討論。許多網民表示，這款「麻花麵」麻醬的濃度剛剛好，香濃的芝麻味混合著淡淡的花椒香，整包吃完也不會過於油膩。雖然價錢較其他拌麵品牌高，但味道出色，依然吸引不少人回購。

【No.3】水哦千拌麵 黑麻油麵線

由台灣大胃王YouTuber千千推出的「千拌麵」，目前只有「黑麻油」一款口味，調味包使用了老薑泥和黑麻油。不少網民都表示，拌麵味道清香，充分展現了台灣的懷舊味道，在激烈的拌麵市場中成功突圍而出。

【No.2】曾拌麵 胡蔴醬香

「曾拌麵」這款「胡蔴醬香拌麵」受到很多網民的好評，紛紛表示胡蔴醬綿密滑順，香氣濃郁，花生味亦頗為香濃。同時因為有豉油包，中和了胡蔴醬的膩感。

【No.1】曾拌麵 香蔥椒麻

榮獲銷量冠軍的拌麵就是人氣持續高企的「香蔥椒麻拌麵」。香蔥椒麻口味一直是眾多「曾拌麵」款式中，台灣網民最推薦的味道。許多網民都大讚蔥油香味非常香濃，雖然椒麻的味道較為溫和，但如果不擅吃辣的朋友，建議酌量添加。