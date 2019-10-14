曼谷首架美食觀光巴士　384港元歎米芝蓮泰菜　遊10個著名景點

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泰國美食眾多、Spa夠正，旅遊配套亦越來越完善，是港人最熱門的旅遊地點，而曼谷最近更將觀光與美食結合，推出首輛美食觀光巴士，旅客可以安在車內，舒適地觀賞沿途的景點名勝，更可品嘗米芝蓮星級泰國菜！絕對是時下遊泰國的新玩法！

Thai Bus Food Tour是泰國首架結合旅遊和美食體驗的高端雙層巴士，旅客可悠閒地品嘗米芝蓮星級泰菜，如3層架點心、泰式料理等，在1.5至2小時車程，更會途經過10個著名曼谷景點，如大皇宮（Grand Palace）、鄭王廟（Wat Arun）、臥佛寺 （Wat Pho）等，車上更有工作人員用泰文和英文講解四周境況，而且車內環境舒適，設有有冷氣、廁所，更有免費WI-FI及USB充電座、電視提供，配套完善，而Thai Bus Food Tour每日設有4個時段提供服務，價錢最平只須約384港元便可體驗，價格合理。

 

設有4個時段選擇：

Wonder Lunch11:30至13:30
價錢：1,690泰銖，約435港元
午餐菜單：6道獲頒米芝蓮的泰式菜及餐飲。

Afternoon Tea：14:00 至16:00
價錢：1,490泰銖，約384港元
下午茶菜單：超過18種泰式點心

Dinner Thai Set：17:00至19:00
價錢：1,890 泰銖，約487港元
晚餐菜單：6道獲頒米芝蓮的泰式菜、餐飲。

Bangkok Night Life：19:30 至21:00
價錢：1,890泰銖，約487港元
曼谷夜生活菜單：6道獲頒米芝蓮獎的泰式菜、甜點及餐飲。

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（圖片來源：Thai Bus Food Tour）

路線總覽：

1.華南蓬火車站

2.金佛寺

3.唐人街大門

4.金山寺

5.王孫寺

6.民主紀念碑

7.大皇宮

8.鄭王廟

9.臥佛寺

10.大秋千

 

【詳情】
https://www.thaibusfoodtour.com/

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