【捷克】布拉格一日遊行程推薦：交通攻略、必去景點、必吃美食

計劃到布拉格自由行的你，一定要知道有什麼布拉格必去景點！除了著名的布拉格城堡、查理大橋外，更要到布拉格舊城區與新城區！不僅是飽覽景點，也要滿足口腹之慾。KKday今天也特別推薦布拉格人氣美食麵包捲、火車餐廳、布拉格市集小吃給大家。另外，許多人在玩布拉格之前，也會先安排維也納行程，因此也特別整理了維也納到布拉格的交通方式，從維也納到布拉格一日遊行程，現在就出發！

布拉格簡介

布拉格是捷克的首都，同時也是捷克最大的城市。歷史上曾為波希米亞的首都，城市的奠基於查理四世統治時期，查理四世為神聖羅馬帝國重要的領導人之一，有志將布拉格建設成為當時最美麗而輝煌的城市。後經哈布斯堡王朝、一次大戰後，成為捷克斯洛伐克的首都；後來，由於德國及蘇聯的武裝介入，在一連串革命之後，於1993年，才正式成立為現在的捷克共合國。

布拉格是捷克的首都，同時也是捷克最大的城市。（Anthony DELANOIX／Unsplash）

交通方式

維也納出發的布拉格觀光巴士集合位置就在維也納歌劇院，而歌劇院也是通往維也納精品街葛拉本（Graben）大道、聖史蒂芬教堂的主要地鐵站，更是U1、U2及U4的交會站，所以集合位置可說是非常的方便。

維也納歌劇院（KKDAY授權使用）

集合地點是維也納歌劇院前方的粉紅兔裝置藝術前，到達集合地點之後，憑KKday訂購的電子憑證（需印出來）以及護照，即可上車。另外，由於集合時間很早，接下要需要3小時的車程才會到休息站，建議可以準備一點小零食在車上吃。

小編貼心提醒：請務必要帶護照，沒有帶護照的話，導遊是不會讓客人參加行程的，因為要過奧捷邊境，有可能會遇到護照抽檢。

電子憑證（KKDAY授權使用）

▸ 集合時間：7:15AM ▸ 集合地點：Opernring 2, 1010 Wien ▸ 交通方式： １．地鐵：U1、U2及U4線至Karlsplatz站， 在最近的出口Oper F上手扶梯後，可抵達集合位置 ２．電車：搭乘2號線至Kärntner Ring, Oper即可

布拉格觀光巴士

由於遊客分別來自英語及德語區，所以導遊以英語及德文講解；到布拉格後，則有當地導遊進行徒步導覽。在前往布拉格途中，沿途可以看到油菜花田、牧草以及農家小屋，捷克主要種植小麥、玉米、馬鈴薯等，所以一路上會看到一大片綠油油的草地及農作物，讓人心曠神怡。

布拉格觀光巴士（KKDAY授權使用）

車子也會經過奧地利與捷克的邊境茲諾伊摩小鎮（Znojmo），中間十字路口有勝利紀念柱（Victory Memorial Nicknamed Ivan），和當時對抗蘇聯的英雄伊萬（Ivan）的雕像，象徵著二次世界大戰的勝利。

車子也會經過奧地利與捷克的邊境茲諾伊摩小鎮（Znojmo）（KKDAY授權使用）

之後會短暫停留休息站，休息站的洗手間是每次5克朗或20分歐元，一般捷克洗手間都需要10克朗或50分歐元，所以這個洗手間還比較便宜！在此會停留30分鐘，所以有很充裕的時間逛逛小紀念品，也可以買小零食當做早午餐。

＃布拉格城堡

從城堡區就可以遠眺布拉格市景，一大片的紅瓦屋頂，協調有致。不像是一般城市有個突兀的高樓大廈，這邊的屋子都矮矮的，聽導遊說，歐洲的舊城區，屋子都不能蓋的比教堂高，以顯示對上帝的尊重。

這裡還可以拍到佩特辛瞭望台，因比例為巴黎艾菲爾鐵塔的五分之一，又有布拉格的艾菲爾鐵塔之稱，建於1891年布拉格博覽會百年紀念之時，也提供遊客登高望遠，欣賞大波希米亞地區。

從這裡也能看到查理大橋的遠景，通常看到遠處人山人海的地方就是了。

接著跟著在地導遊的腳步，進入布拉格城堡，入內需過簡單的安檢，只要把身上的東西放在旁邊的桌子上，通過金屬探測機即可。在布拉格迎接我們的就是當地導遊及布拉格城堡雄赳赳的衛兵，可以和藍衣服的衛兵拍照，但不能和旁邊持槍的士兵拍照唷！

在布拉格迎接我們的就是當地導遊及布拉格城堡雄赳赳的衛兵，可以和藍衣服的衛兵拍照，但不能和旁邊持槍的士兵拍照唷！（KKDAY授權使用）

聖維特大教堂 St. Vitus Cathedral（Katedrála svatého Víta）

聖維特大教堂是捷克境內第一座天主教堂，同時也是捷克最大的一座教堂，遠看建築外觀是黑色的，相傳會變成黑色的原因是因為工業革命的空氣污染所致。聖維特大教堂自西元925年修整成最初羅馬式建築，中間經歷擴建、戰亂、破壞毀損，不斷整修後，融入哥德式、文藝復興式、巴洛克等風格，才有現今的模樣。

聖維特大教堂正面這扇雕刻華麗的玫瑰花窗是由Frantisek Kysela所設計，所需二萬六千多片玻璃才完工，內容描述聖經創世紀的故事。 教堂的美麗在於從外部看總是黑壓壓的一片，但當太陽照射到裡面的玫瑰花窗，明亮而鮮豔的色彩，讓人感覺希望油然而生。

捷克藝術派畫家慕夏（Alphonse Mucha）所繪製的慕夏之窗，於1931年描繪了天主教在波希米亞的起源。博裡沃伊一世於西元883年接受了基督教傳教士的洗禮，從而確立了基督教在波希米亞的主導地位。中間主畫面表現的是博裡沃伊一世的洗禮儀式，下方坐著博裡沃伊一世的妻子魯德米拉。不過如果不是買票入內，就只能斜斜的看到窗戶的一邊。

▸ 地址：III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1-Hradčany, Czechia ▸ 開放時間： （4-10月）週一至六 09:00~17:00、假日 12:00~17:00 （11-3月）週一至六 09:00~16:00、假日 12:00~16:00 塔樓：10:00~18:00（請在關門前20分鐘進入） ▸ 門票：可免費入內參觀，但若想仔細看裡面每個小禮拜堂，玟瑰花窗及國王陵寢，則可至教堂旁的旅客服務中心買套票 Circuit A：成人350克朗/ 6-16歲、65歲以上、學生175克朗 （包含聖維特大教堂、舊皇宮、城堡展覽、聖喬治教堂、黃金巷、火藥塔、羅森堡宮） Circuit B：成人250克朗/ 6-16歲、65歲以上、學生125克朗 （包含聖維特大教堂、舊皇宮、聖喬治教堂、黃金巷）

聖十字禮拜堂（Kaple svatého Kříže）

聖十字教堂也被叫作珍寶館，因為這裡曾用於展示聖維特主教堂中最珍貴的寶物，其中包括具有歷史及藝術價值的一百多件聖骨盒和儀式所採用的法器。特派員還很幸運的遇到衛兵交接，不過交接的時間只有短短的5分鐘，稍嫌可惜了。

聖十字教堂曾經是聖維特大教堂的寶藏室，於 1763年由哈布斯堡王朝瑪麗亞泰瑞莎女王所建。（KKDAY授權使用）

▸ 地址：Druhé nádvoří Pražského hradu, 119 00 Praha 1-Hradčany, Czechia

馬提亞斯大門 Matthias Gate

建於1614年，也是進入布拉格城堡的門面，是布拉格最早的巴洛克式建築，以哈布斯堡王朝的馬提亞斯大帝為名。其大門是由18世紀藝術家普雷鑄造，雕像被稱為「打鬥的巨人」，細看其巨人的神情及肌肉紋理，也令人驚探當時對人體雕塑之精細。

其大門是由18世紀藝術家普雷鑄造，雕像被稱為「打鬥的巨人」。（KKDAY授權使用）

▸ 地址：První nádvoří Pražského hradu, 119 00 Praha 1-Hradčany, Czechia

總主教宮（Arcibiskupský palác）

總主教宮顧名思義是天主教布拉格總教區的主教府，原是貴族的住宅，現為巴洛克式的華麗風格，讓人不注意到它也難！

▸ 地址：Hradčanské nám. 56/16, 118 00 Praha 1-Hradčany, Czechia

中世紀的酒館 Medieval Tavern（U KRÁLE BRABANTSKÉHO）

沿途還會經過Medieval Tavern，它是從1375年至今、布拉格最老的酒吧，賣的是捷克最有名的皮爾森啤酒。因皮爾森水質軟，沒有其他地方硬質水帶來的釀造困擾，所以所釀造的酒呈金黃色、新鮮爽口，能最大程度突出麥芽和啤酒花的味道；再加上當時研發出下層發酵法，使得皮爾森啤酒一出廠就大受好評。而捷克更是全世界啤酒消費量最大的國家，難怪這裡永遠是一位難求。

沿途還會經過Medieval Tavern，它是從1375年至今、布拉格最老的酒吧，賣的是捷克最有名的皮爾森啤酒。（KKDAY授權使用）

▸ 地址：Thunovská 198/15, 118 00 Malá Strana, Czechia ▸ 營業時間：週一 11am-10pm、週日至週四 11am-11pm、週五、六 11am-12pm

＃查理大橋 Charles Bridge（Karlův most）

人山人海的查理大橋是一座跨越伏爾塔瓦河的著名的歷史橋樑。由查理四世建於1357年，以波希米亞出產的砂岩砌造而成，最難想像的是，這座橋沒有一釘一木，卻從15世紀初完成後至今，已屹立了600多年，是聯接老城與城堡區的通道。查理大橋共長516公尺、寬約10公尺、16個橋拱、橋上有30座雕塑，雖說500公尺應該10分鐘就可以走完，但看到四處可見的藝術家，佇立的雕像，不禁讓人多逗留一會。

其中橋上最著名的雕像，叫聖約翰內波穆克（St.John of Nepomuk），是位居大橋中央的紅衣大主教雕像，被尊為捷克河川的守護神。聖約翰雕像兩旁的金屬被摸的發亮，傳說人們只要撫摸浮雕可以給人帶來好運。

查理大橋最早只以一個簡單十字架裝飾，1629年完成的耶穌受難像，上面有耶穌像和鍍金的希伯來文，意思是至聖的神。再來是1708年完成的聖母及天主教中的聖徒，聖多米尼克和聖湯瑪斯。

另外還有不少街頭畫家現場作畫，而且只要15分鐘就能完成畫作，畫得很好看，如果有時間不妨嘗試一下！

流經查理大橋的伏爾塔瓦河，是捷克最長的河流，發源於波希米亞森林；在橋上，還可以看到許多遊客在此搭船觀光。查理大橋的橋塔與門口都有豎立雕像：橋塔上由左到右的雕像人物分別為查理四世、查理大橋的守護聖者聖維特和溫塞斯拉斯四世；在門口則是豎立了建造者查理四世的雕像。

+ 3 + 2

▸ 地址：Karlův most, 110 00 Praha 1, Czechia

＃舊城廣場 Old Town Square（Staroměstské náměstí）

老市政廳&天文鐘（Staroměstská radnice & Pražský orloj）

舊市政廳曾作為皇家宮庭使用，15世紀末時，皇室成員搬入布拉格城堡居住，這裡便荒廢了許久，直到1911年改建為文化中心。在舊市政廳大門正上方是史畢勒的名為《向布拉格致敬》的馬賽克壁畫，描繪著布拉格的歷史。

舊市政廳最引人目光的，便外牆那座擁有600年歷史的天文鐘，分為上下兩個圓盤，上面顯示時間，下面則顯示月份。而最上方的小窗戶裡面，則有耶穌的12門徒雕像，每日9:00-23:00的整點，十二尊耶穌門徒便會伴隨著鐘聲依次現身，最後報時則以金雞鳴聲做為結尾。但實際上如何能夠看得懂天文鐘，連最在地的導遊也要研究個幾次才能夠了解，有興趣的大家可以上維基百科蒐尋一下，如果真要看時間還是看看旁邊的現代時鐘比較準確。

▸ 地址：Týnská ulička 606/3，110 00 Praha 1-Staré Město, Czechia ▸ 舊市政廳開放時間：週一 11:00-19:00、週二至週日 9:00-19:00 ▸ 登塔開放時間：週一 11:00-22:00、週二至週日 9:00-22:00（最後入場時間為閉館前30分鐘） ▸ 票價：成人250克朗（線上210克朗）/ 6-15歲、65歲以上、持學生證 150克朗/ 4-6歲、75歲以上、身心障礙 50克朗

胡斯雕像 Jan Hus Memorial（Pomník mistra Jana Husa）

舊城廣場的中間是胡斯雕像，也是布拉格史上重要的宗教改革家，是馬丁路德改革之前的先軀，因為不屈服當時的教會，堅持理念，而被處火刑殉道而死。因此在歷史上有「胡斯派」、「胡斯戰爭」等事件出現，也影響後世新教的變革，才有現在的基督教。

舊城廣場的中間是胡斯雕像，也是布拉格史上重要的宗教改革家。（KKDAY授權使用）

▸ 地址：Staroměstské nám., 110 00 Josefov, Czechia

提恩教堂（Kostel Panny Marie Pred Tynem）

提恩教堂最早建於1135年，現今所看到的建築，完成於1365年，是舊城廣場最古老的建築。其中最具特色的就是塔頂有4個尖頂，構成了塔中有塔的特殊景象。若仔細觀察這兩座塔，會發現他們略有不同：其中一個看起更為高大雄壯，據說它代表亞當；而另一座則象徵著夏娃，這兩座鐘樓塔被譽為布拉格最美的高塔。

而在高塔之間的屋頂上，則有純金的聖母瑪莉亞雕像，在陽光下十分耀眼。石聖母之屋最引人注目的就是突出的石窗台，及牆面上精緻的壁畫，相傳是描繪聖瓦次拉夫領著宗教軍團出征的情景。

▸ 地址：Staroměstské nám., 110 00 Staré Město, Czechia

＃新城區

國家博物館 National Museum（Národní muzeum）

國家博物館建立於1885年左右，內部金碧輝煌，屬於新文藝復興式建築；去年為慶祝整修完成，於2018年的國慶日曾經開放免費入館。它的大廳曾是電影《職業特工隊》及《007：智破皇家賭場》的場景之一，造就了高人氣；主要的展覽有史前文物，礦石及動物標本展覽館。

▸ 地址：Václavské nám. 68, 110 00 Nové Město, Czechia ▸ 票價：成人 250克朗；6至15歲、65歲以上、持學生證 170克朗

溫塞拉斯廣場 Welceslas Square（VßclavskÚ nßmýstÝ）

溫塞拉斯廣場另有翻譯為瓦茨拉夫廣場，廣場得名於波希米亞的聖人聖溫塞拉斯，最早以前是馬匹市場，也曾是捷克許多重要革命的發生場地，可說是捷克的民主廣場。其中最重要的是1989年的天鵝絨革命，當時有數十萬群眾舉行大型的抗議活動，因此結束了捷克斯洛克的共產政權。而廣場前的雕像則是騎馬的溫塞拉斯。

▸ 地址：Václavské nám.110 00 Praha 1, Czechia

布拉格美食推薦

麵包捲

一日遊行程的自由活動時間，大約是下午2點半，大家早就飢腸轆轆了吧！所以在這邊介紹布拉格最出名的點心：麵包捲。最早期的麵包捲其實只有原味、肉桂、朱古力口味，但因為夏天的來臨，不少店家也開發出雪糕口味，甚至是加上水果。走在布拉格，你會看到幾乎人手一支麵包捲，可見它的熱門程度呀。

火車餐廳 Restaurace Výtopna

布拉格的火車餐廳，不是在火車內用餐，而是飲料是用小火車送來給你，小火車只停留15秒鐘，所以火車到了之後要趕快拿走飲料！在這裡也可以喝個啤酒消暑一下，也可以搭配個輕食漢堡，來個在地小點心。

火車餐廳（KKDAY授權使用）

▸ 地址：Václavské nám. 802/56, 110 00 Nové Město, Czechia ▸ 營業時間：11:00-24:00

布拉格市集小吃

布拉格市集（KKDAY授權使用）

布拉格的市集有常設市集，也有因節慶而設的市集，像是復活節，聖誕節等等。市集上除了各式紀念品外，也有許多在地小吃可以品嚐，就像是台灣的夜市一樣；最多人光顧的小吃攤就是麵包配香腸，再來一杯熱紅酒剛剛好。特派員這次剛好在復活節期間前往，就可以去市集內好好逛逛囉！

麵包配香腸（KKDAY授權使用）

每次來到布拉格，總會有新發現，在百年歷史中有著不斷創新的人文活動，卻又保持著古老城鎮的原始風貌，也許這就是為什麼布拉格每年總是歐洲觀光人次排名前段班的城市的原因吧！如果你還沒到過布拉格，現在就趕緊將它排到旅遊計劃中吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】