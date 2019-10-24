【卡塔爾航空】Airbus最新A350商務艙體驗　到訪世界最豪華貴賓室

在台灣待了兩個多禮拜，也到了該回美國的時候了。其實本來這篇體驗文是要從香港出發的航班一起紀錄的，但後來臨時發現，香港～多哈的Boeing 777-300ER機型的卡塔爾航空 (Qatar Airways) 商務艙，突然改為舊款的形式，於是決定就不特別紀錄這段飛行，只有特別紀錄後面一段的多哈～休斯敦的航班，畢竟才是真正使用新一代商務艙——「Qsuite」營運的航班，而且還是最新機種——Airbus A350-1000機型來營運，自然也比較值得紀錄囉！ 文：Randy／TripPlus

這次從香港一路出發，經過多哈轉機，最後到達休斯敦的商務艙航班，使用了亞洲萬里通 (Asia Miles) 的90,000 miles來兌換。這是一個「超長程」的兌換例子，因為香港～多哈～休斯敦的總飛行距離，超過了7,500 miles，自然商務艙的兌換就只會收取最高的90,000 miles而已，如果是特地要體驗一下卡塔爾航空商務艙的話，我個人是覺得相當可以考慮的！

怎麼回美國的路如此漫長？（TripPlus授權使用）

先前體驗過一次卡塔爾航空的「Qsuite」商務艙，真的很令人念念不忘，我個人認為絕對是世界上最好的商務艙產品前三名！之後就一直想要找個機會再度體驗一下，後來發現現在卡塔爾航空飛往美國的航線，絕大部分都開始使用配備有「Qsuite」的機型來營運，而剛好在我預定要返回美國的時間，查詢到香港～多哈～休斯頓這樣的航班，都有商務艙的哩程機位（挑選從香港出發，主要是稅金的考量），尤其休斯敦的航班還是使用新款機型來營運，而且當時查詢的時候，有確認這兩段的飛行都是新款商務艙，怎麼能錯過這樣的機會呢？所以就用了哩程很開心的兌換下去，雖然最後只有多哈～休斯敦這段有「Qsuite」，但至少能夠搭乘到，還是覺得蠻興奮的！

從香港出發抵達轉機點－卡塔爾的多哈機場之後，因為還有大約七個小時的轉機時間，於是就來這個熟悉的貴賓室－卡塔爾航空Al Mourjan商務艙貴賓室來休息一下。這個貴賓室其實也來過好幾次了，因為先前搭乘過幾次卡塔爾航空的關係，來這裡造訪的機會還不少，所以這次也就打算不特別詳細紀錄，只有簡單的照幾張照片，來給讀者們參考一下這個可說是世界上最大、最豪華、又最貴氣的商務艙貴賓室！我真心覺得如果各位讀者有機會的話，絕對要來這個貴賓室好好朝聖一番，真的是大的很誇張啊！

卡塔爾航空「Q套房」商務艙（Airbus A350-1000機型）——硬體一覽

在貴賓室待了大約六個多小時，也到了接近登機的時刻，於是快步前往登機門準備登機，但好巧不巧的，因為我的登機證上又出現了「SSSS」的字樣（代表在登機口必須要有額外的安全檢查，上次出現是搭乘全日空A380海龜機頭等艙，返回美國夏威夷檀香山的時候）……只好很無奈的讓登機口的人員，另外對我實行額外的行李安全檢查，還好我比較早到登機門，加上檢查過程也還算一切順利，所以沒有耽誤到我可以「搶頭香」，排第一個登機好好拍照的機會。真心希望下次搭飛機的時候，不要再出現「SSSS」的字樣在登機證上了……

不過實際的登機時間，比預定的時間晚了大約快一小時（不知道為何？），還好我到了休斯頓之後沒有要轉機，而是留在機場附近的酒店過夜，隔天才飛回家，所以對我來說沒有太大的影響。聽到一準備要登機，馬上衝第一個，連手機都拿出來準備拍照了！接著就在地勤人員細心的檢查登機證與護照之後放行，我也開始準備好好拍下卡塔爾航空新一代客機的新一代商務艙的硬體，來好好記錄一番！看了看TripPlus部落格內的體驗文分享，小弟真的是目前唯一搭過卡塔爾航空這一款新商務艙的作者，當然更要好好記錄這人生第二次的搭乘機會囉！

▼▼座位環境、機上設施、洗手間環境又如何呢？（按圖放大）▼▼

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卡塔爾航空「Q套房」商務艙（Airbus A350-1000機型）——機上娛樂系統一覽

除了A350-1000的硬體很新之外，娛樂系統方面也相當不錯，一直都算是卡塔爾航空的強項之一。除了螢幕尺寸頗大畫質又高之外，裡面的內容也相當多元，有各種電影／電視節目／電視影集／新聞／遊戲／兒童專用內容等等。就以電影來說，除了有荷里活的電影之外，還包括了印度的波里活，中東區域出產的電影，以及其他區域的電影選擇，雖然中文電影偏少這方面，可能對於有些比較喜歡看中文電影的讀者們來說，會有點不適應（尤其是搭習慣國泰航空／長榮航空／中華航空的朋友），但至少大部分的荷里活電影選擇上，都還是有中文字幕的，娛樂系統本身也可以選擇中文介面，對於英文能力比較沒那麼好的乘客來說，也應該不會有太大的問題。至於航空迷們比較在意的地圖模式上，畢竟是新款飛機，當然也有各種不同的模式可以操作與觀看，加上還有機外攝影機，能夠看到即時的機外景色，可說是更加增添了整個娛樂系統的豐富程度。

▼▼娛樂系統由荷里活到波里活的電影都有！（按圖放大）▼▼

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卡塔爾航空「Q套房」商務艙（Airbus A350-1000機型）——餐飲選擇

卡塔爾航空在餐食的供應上，採用所謂的「Dine On Demand」的方式，也就是不設定固定的用餐時間，乘客可自行選擇想要甚麼時候用餐，以及想要吃甚麼餐點。我覺得這樣對於乘客來說算是相當不錯，就不用強迫自己可能必須在甚麼時候一定要用餐，怕錯過了就吃不到餐點覺得扼腕。而餐點與飲料方面，選擇也相當的多，雖然沒有中式／亞洲式的餐點，但一些西式的餐點還是有提供的，所以請各位讀者們不用擔心是不是搭乘這類的中東籍航空公司，只有中東式的餐點可以選擇。味道上來說我覺得還算不差，但若你對於吃的方面很挑剔的話，可能會覺得普普通通，沒有甚麼令人驚豔之處，這也是我覺得卡塔爾航空身為國際認證的五星級航空公司，唯一比較弱的地方。不過現在卡塔爾航空也推出了「預選餐點」的方式，提供商務艙／頭等艙的乘客在班機起飛的14天～24小時的期間，登入自己的訂位紀錄選擇想要吃的餐點，應該也可以算有進步吧！但整體來說，我還是覺得卡塔爾航空在餐點上，與其他五星級航空公司來比，算是唯一的小缺點。

▼▼餐飲選擇多多，酒類也十分齊全！（按圖放大）▼▼

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卡塔爾航空「Q套房」商務艙（Airbus A350-1000機型）——機上睡眠

卡塔爾航空也是少數會提供睡衣／床墊，給予商務艙乘客的航空公司，這點我倒是覺得相當不錯。另外，若是打算要躺著休息或睡覺的話，也可以告知空服姊姊，她們就會拿床墊來幫你鋪在座椅上，雖然不算是「完全」幫你做鋪床的動作，但至少有鋪床墊，也是相當有誠意，只不過床墊真的有點薄，還好卡塔爾航空商務艙的座椅不會太硬，因此睡覺的時候還是蠻舒服的。接著只要把座位的門關上，燈光一關，就可以好好的休息與睡覺囉！不得不說隱私度真的超好，完全不會被打擾到，雖然我因為時差的關係，長達15小時的航班，我也只睡了大約五小時就醒了，但我還是很喜歡這樣有拉門的設計，尤其若是結伴同行，坐在中間位的話，還可以請空服姊姊把中間的隔板拆掉，就可以變成「雙人床」，感覺超棒的！

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總結

卡塔爾航空的「Qsuite」商務艙，絕對是業界頂級的商務艙產品之一，雖然全日空 (ANA) 現在推出了新款的「類套房」商務艙，看起來似乎又比卡塔爾航空的硬體還要好，但不得不說卡塔爾航空能夠率先推出這樣的產品，真的是很有遠見，也非常佩服能夠把商務艙的硬體，弄的有如頭等艙一般的水準！而服務上來說，我也很喜歡空服姐姐的服務方式，不會有亞洲籍航空公司那種有時過於關心的態度，但當你需要他們的時候，也能夠很快速的出現，並且以親切態度來回應你的要求，我搭過了好幾次的卡塔爾航空商務艙，也搭乘過兩次的頭等艙，真的覺得卡塔爾航空在服務上，是很讓人值得稱讚的！所以，無論你搭到的是像我這次的A350-1000機型，或是重新改艙後，有「Qsuite」的Boeing 777-300ER機型，我都覺得真的很值得搭乘，而且使用哩程也不難兌換的到，真心推薦給讀者們！

同場加映－達拉斯／沃斯堡機場 (DFW) 美國運通百夫長貴賓室 (AMEX Centurion Lounge)

在休斯敦機場附近的酒店休息了一晚，隔天繼續搭機回到我在亞利桑那州的家，中間剛好在達拉斯機場轉機，所以也順道去體驗了一下美國運通的百夫長貴賓室。這裡的貴賓室先前有重新整修過，據說空間有比以前大，但我還是看到裡面有相當多的人潮，而且越晚人越多，真心覺得壓力好大，我最怕人很多的貴賓室了……但還好還是有早點安排到去浴室洗個澡，畢竟在貴賓室洗澡一，直是我的嗜好之一（這到底是怎麼回事？），只不過很可惜的是無緣在這裡安排到免費的按摩（達拉斯機場的美國運通百夫長貴賓室，是少數有按摩區的貴賓室之一），因為真的排隊的人太多了……以下就分享幾張照片給讀者們參考。

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