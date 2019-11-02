【旅遊百科】購買嬰兒機票5大貼士　BB出世48小時已可以坐飛機？

轉眼聖誕節及新年又快將要到了，相信不少家長都計劃帶同BB或小孩一起出遊過聖誕或回鄉拜年，但究竟嬰兒機票要怎麼買？機票費用又怎計算？準備訂機票帶BB去旅行的父母就要留意以下5大貼士了！ （注意：每間航空公司的政策略有不同，最终決定以航空公司的政策為準。）

【1】嬰兒多大才可以搭飛機？

大部分航空公司都准許滿一周以上的健康初生嬰兒搭飛機，也有部分航空公司批准出生48小時或以上的嬰兒坐飛機，但同行成人必須出示醫生證明。注意嬰兒機票的對象是指未滿2歲及不佔位的嬰兒，而2歲以上至12歲以下的小孩則需要購買小童機票。

【2】一次可以帶幾個嬰兒上機？

雖然每家航空公司的規定略有不同，但基本如下：

每位監護人最多可帶同兩名嬰兒登機，但須附合兩個條件。

1.其中一名嬰兒必須滿6個月大並須使用一張嬰兒專用安全座椅，由於佔位的關係，該嬰兒須繳付兒童機票票價。

2.另外一名嬰兒必須以兒童專用安全設備固定於家長或監護人身上，航空公司將會收取嬰兒票價。

【3】嬰兒與成人的機票價格一樣嗎？

嬰兒和小童飛機的票價主要計算方法如下：

嬰兒機票：未滿兩周歲而且不佔坐位的嬰兒乘機，通常按成人票價的10%-20%，再另加稅項及其他附加費用。而每名成年旅客每程只能購買一張嬰兒機票；如要帶同兩位嬰兒則須為其中一位購買兒童機票。

兒童機票：年滿兩歲但未滿12歲的兒童，會按同一航班的成人票價的75%計算（視乎航線而定）。而兒童機票會提供座位，免機場稅，燃油稅減半（同樣視乎航線而定）。

【4】嬰兒機票有免費的託運行李限額嗎？

普遍航空公司都有免費行李託運給嬰兒票使用者，以香港人熟悉的國泰為例，航空公司會提供最多兩件總重10 公斤的行李限額，而大部分航空公司都免費提供嬰兒手推車和安全椅託運服務，不需額外支付行李費，但要注意個別公司的重量和尺寸限制。而兒童機票的行李限額則與成人相同。

【5】可以帶已泵出來的母乳上機嗎？

根據香港機場管理局指示，成人只要帶同36個月以下嬰兒乘搭飛機，就可攜帶母乳，且不設數量限制。如欲雪藏母乳，可帶不多於2.5千克乾冰上機，並放進可讓二氧化碳氣體自由揮發的包裝內。為免引起誤會，監護人應在辦理登機和安檢時知會機場人員。