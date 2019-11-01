台灣新北歡樂耶誕城5大打卡位　P助限定店、燈飾天橋、旋轉木馬

「新北歡樂耶誕城」號稱是台灣最大型冬日嘉年華活動，新北市政府公佈開城日子為11月15日，將舉辦至2020年1月1日。今年的選址同往年一樣是新北市市民廣場，主題是耶誕魔法城，最受矚目的是號稱全球首個的360度「雙塔一樹」燈光匯演，燈光投射的面積達到歷年最大，亦增加至8座打卡天橋！《香港01》旅遊記者整理出5大打卡位，讓大家邊影靚相邊感受節日氣氛！

上年舉辦的新北歡樂耶誕城燈光匯演。（觀光交通部）

【打卡位一】歷來投影面積最大 ——「雙塔一樹」耶誕樹燈光匯演

今年的燈光匯演號稱是全球首個「雙塔一樹」立體燈光騷，首次擴大戶外燈光投影範圍，除了投影至廣場上的大型耶誕樹，還會投影至板橋車站大樓及新北市府大樓，總面積達8800平方公尺，場面壯觀。

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【打卡位二】港女拍網紅照打卡位 —— 8座燈飾天橋

燈飾天橋向來是熱門打卡位！今年的燈飾天橋串連整個新板特區，由往年的5座，擴大的到8座，創歷年最多！當中不同的天橋亦有不同主題，包括以藍色和黃色為主的新府路天橋「變色光廊」、紫黃交織的板橋車站天橋「紫金光廊」、天藍色為主色的中山路天橋「冰柱光廊」、以紫色為主調的新站路天橋「紫戀光廊」等，非常浪漫。

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【打卡位三】少女心大爆發 —— P助與粉紅兔兔限定店

人氣卡通人物P助與粉紅兔兔進駐萬坪公園親子燈區，以下雪耶誕節做為主題，當中有6大拍照區，包括P助與粉紅兔兔的限定店、P助耶誕造型餐飲車、粉紅兔兔冬季野營等，更有不同卡通角色出現與遊客互動。P助與粉紅兔兔的限定店內有大量周邊商品，而「巨型扭蛋機」化身為大型耶誕樹，遊客可以扭蛋和拿禮物。

11月15日開城當天，「巨型耶誕樹扭蛋機」將會送出禮物，前30位轉動扭蛋的遊客，將獲得P助與粉紅兔兔的閃閃耶誕夢限定版禮品。

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【打卡位四】親子特區 —— 「新北魔法森林」燈區、耶誕禮物屋

位於板橋車站站前廣場的「新北魔法森林」燈區，打造多個戶外裝置照明藝術品，靈感來自於新北山林、金礦山脈等。站前廣場有小朋友最愛的遊樂設施 —「森林小火車」！另外「Miravivi耶誕禮物屋」內有高人氣的迪士尼角色，還有蠟筆小新等卡通人物！

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【打卡位五】免費遊樂設施 —— 「桑塔熊的魔法小鎮」、咖啡杯、旋轉木馬

耶誕城設有「童趣嘉年華」，嘉年華有冰山和城堡等背景，亦有可免費參與的「甜蜜咖啡杯」及「薰衣草木馬」等遊樂設施，適合小朋友玩樂。旋轉木馬亦非常值得停留打卡！想拍下網紅打卡照就記得去啦！

😚😚😚點擊看看往年耶誕城的旋轉木馬😚😚😚