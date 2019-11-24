【高雄旅遊】全台灣首間牛肉觀光工廠　食住學分何謂頂級靚牛！

平時去開高級餐廳、食過好多頂級牛排的你，其實都未必「識食」、未必識分何謂靚牛，而去一次「高雄裕賀牛觀光工廠」就可以成為真正內行吃貨！高雄裕賀牛觀光工廠是全台灣首間以牛肉為主題的觀光工廠，10月才新開幕，老饕一定要來朝聖。

裕賀牛觀光工廠新開幕。（ETtoday授權使用）

裕賀牛工廠（YUHO BEEF SCHOOL）位於高雄市燕巢區，由裕賀食品股份有限公司創立，是集結所有牛肉專業知識教育打造牛肉專業學校，屬於教育型的觀光工廠。裕賀牛肉以遠洋漁業急凍食品、急凍水產品外銷起家，是台灣最具歷史的貿易進口商，也是最早引進急凍牛肉的始祖。

如今已傳承至第三代，為了慶祝在台深耕一甲子，特別成立了牛肉主題觀光工廠，讓更多消費者知道口中每片肉的得來不易。遊客來到這可以參與導覽，了解進口牛肉運儲製程、了解何謂濕式熟成技術等，也能參與DIY課程，聽專業講師介紹不同品種、不同部位的口感與特色，成為牛肉料理達人！

上等的牛肉需搭配專業烹煮過程才能成為一道完美的料理，DIY教室可以讓消費者認識牛的部位。上等的裕賀牛各部位上桌，接着直接在烤盤上即煎，聽着滋滋作響的油花，聞着美味香氣再一啖落肚，廚藝教室能滿足老饕的胃。

工廠內不僅能看到、學到也嚐得到，餐廳展售區可觀賞專業伺肉師客製化分切牛排，還能品嚐美味的上等牛排與牛肉火鍋，吃飽喝足完美劃下句點。

裕賀牛肉工廠 地址：高雄市燕巢區大仁路68號 營業日： 週三到週日 10:00-17:00(最後入場時間16:30) 休館日： 每週一、二 門票費用 全票：成人100元台幣（可全額折抵館內消費），2歲以下兒童免費

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