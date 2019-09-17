【遊台喜訊】台灣高鐵推「2人同行1人免費」優惠　去台中高雄適用

要數香港人最熱愛的旅遊地點，必定非台灣莫屬。台灣距離香港只有一小時多的航程，而且機票價錢便宜，平均只需一千餘港元，很多人因此甚至會來個「周末快閃」。日前，台灣觀光局與台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」優惠，鼓勵旅客到台灣旅行。

台灣觀光局宣布，由即日起至2020年1月20日，外籍旅客透過KLOOK、KKday及雄獅旅遊這三個網站購買兩張高鐵相同車廂的單程車票，只要目的地為台中以南的高鐵站，包括台中站、彰化站、雲林站、嘉義站、台南站、左營站（高雄），即可第二張車票享有免費優惠。

以兩個香港人從台北車站乘搭高鐵到台中為例，原本在台灣高鐵官網，一張單程高鐵車票售約177港元，如果在KLOOK、KKday及雄獅旅遊購買，則售約142港元，而在現時「2人同行1人免費」的優惠下，平均每張車票則只需71港元，比起官網購買單程車票節省多達106港元，非常抵買。

優惠只限於台灣逗留少於180日的短期入境外籍旅客，並不適用於持有台灣居留證或因求學或工作原因留在台灣的的旅客。

每個護照號碼只限使用一次，而且車票需要於購買翌日起計89日內兌換及使用，兌換時必須出示電子兌換憑證、護照及入台證等文件。

*詳細優惠內容請至活動網站查詢