日本Loft精選7件200元內聖誕禮物　必選2020富士山月曆抵買香水

Loft是日本數一數二的生活雜貨用品連鎖店，由日常生活用品、雜貨、文具到化妝品及護膚品統統都有，是到日本旅行必去的購物勝地之一。Loft的貨品多元，價錢有高有低，是聖誕節交換禮物的不錯選擇，最近亦新推出了一系列的2020年手帳及枱曆，非常適合送給朋友。

【1】2020年手帳

很多人都有寫手帳的習慣，紀錄生活的大小事。Loft最近推出了一系列2020年的手帳，款式多樣，無論是簡約、清新或華麗的風格，統統都能在Loft買到。價錢由約43至143港元不等，視乎款式而定。

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【2】2020年枱曆

除了手帳外，Loft亦推出了多款2020年枱曆，款式多元，包括動物、卡通、清新風格，同時亦有招財貓、富士山等立體造型，非常特別，可以放一個在辦公室，十分適合公司聖誕派對交換禮物活動。價錢由約30至158港元不等，視乎款式而定。

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【3】香水

Loft售賣多種人氣品牌香水，包括獲得2019上半年銷售排行前三名的FIANCEE、OHANA MAHAALO、FERNANDA，都是非常受女生歡迎的香水，而且價錢便宜，平均只需130多元港幣就能買到。

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【4】Ettusais唇部精華

Ettusais的唇部精華一向非常著名，不少網友都認為功效顯著，能長時間保持唇部滋潤光澤，令唇色自然明亮。而這款唇部精華含有玫瑰果油、荷荷巴油等天然成份，居高Loft銷售排行榜第一位。售價約95港元一支。

【5】護膚品套裝

如果交換禮物時想比較體面的話，不妨考慮一下禮盒套裝。Loft提供了多款禮盒，包括潤手霜、香氛噴霧、化妝品、洗髮護髮用品等，大部分只需約百多港元，非常划算。

【6】「西東」相撲系列精品

由日本關西出身的文具店店長與關東出身的設計師合作打造了「西東」這個品牌，以相撲為主題，透過插畫的形式描繪相撲手各種模樣，樣子可愛搞怪，十分受遊客歡迎，價錢由約20至118港元不等。

【7】環保飲管

隨著大眾環保意識逐漸強烈，不少人都會有擁有環保飲管。這款環保飲管由純鈦製造，不會因為離子化溶到飲品裡，而且共有6種顏色，每一款都是漸變顏色，非常漂亮。一隻枝售價約56港元。