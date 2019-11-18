日本便利店7-11全家Lawson取消24小時營業　原因竟與一位店長有關

到日本旅行，晚上回到酒店前少不免會到附近的便利店買宵夜。但日本的便利店現正陸續取消24小時的營業模式，7-11及羅森（Lawson）都已經開始實行，而全家（Family Mart）則預計於2020年春季試行。

7-11現時共有8間店舖停止深夜營業

日本7-11在進行取消深夜經營的實驗後，於11月1日開始，全日本共有8間店舖停止深夜營業，未來待新制度落實後或會增加。

日本7-11於11月1日開始，全日本共有8間店舖停止深夜營業。（Getty Images）

全家最快將於明年縮短營業時間

全家（Family Mart）在日本共有約16,000間加盟店，早前於612間店舖進行了縮短經營時間的實驗，效果正面。因此，集團決定最快於2020年3月修改與連鎖加盟店的合約，原則上允許縮短營業時間，共有兩種營業模式：一種是逢星期日晚上11時至翌日早上7時休息；另一種是每天深夜於特定時間休息，具體方案尚待確定。

全家（Family Mart）最快於2020年3月修改與連鎖加盟店的合約，允許縮短營業時間。（網上圖片）

Lawson有約100間店舖取消深夜經營

羅森（Lawson）方面，早前則已有約100間店舖實施相同做法，並表示在加盟協議上沒有強制24小時經營的條款。

羅森（Lawson）早前則已有約100間店舖實施相同做法。（GETTY IMAGES）

事件起因

2019年2月，東大阪市一間7-11加盟店張貼了一張告示，表示以後將從24小時營業縮短到清晨6時至凌晨1時，被7-11總部指以擅自違反加盟合約，要求解約，並要對方賠償1700萬日元（約122萬港元）。

2019年2月，東大阪市一間7-11加盟店張貼了一張告示，表示以後將從24小時營業縮短到清晨6時至凌晨1時。（視覺中國）

經傳媒採訪後發現，該名店長是有苦衷的，57歲的店長因為妻子去世，兒子遠在東京工作，加上4名長期兼職的員工同時辭職，人手嚴重不足。店長需要一個人從清晨5時一直工作至深夜2時，令他難以支撐，只好縮短營業時間。

經傳媒採訪後發現，57歲的店長因為種種原因，需要一個人從清晨5時一直工作至深夜2時，令他難以支撐，只好縮短營業時間。（視覺中國）

事件反映出日本勞動人口老化的問題，引起社會廣泛討論，因此7-11總部帶頭實驗取消深夜營業，改變了便利店一直以來24小時營業的文化。