2019日本手信｜4大迪士尼零食精品　必買冬季限定白金色小熊維尼

一年容易又到聖誕，大家計劃好到哪裡旅遊了嗎？只需約4小食飛行時間的日本向來是港人的熱門旅遊景點，購物和玩樂都非常方便。不過去旅行其中一樣煩惱就是買手信，《香港01》旅遊記者整理了日本10大人氣手信，包括迪士尼與TOKYO BANANA聯名推出的米奇蛋糕、小熊維尼年輪棒等，日本迪士尼亦推出冬季限定的小熊維尼，造型非常可愛！

【1】可愛米奇鬆餅蛋糕@迪士尼X TOKYO BANANA

TOKYO BANANA的香蕉蛋糕非常有名，今次與迪士尼聯乘推出米奇鬆餅蛋糕，蛋糕口感鬆軟，餡料豐富。今次共推出兩款，一款是米奇造型，另一款是經典的東京香蕉造型，外形看起來像一顆顆馬卡龍，非常小巧可愛。夾心蛋糕的內餡分別是焦糖杏仁餡和香蕉牛奶餡，適合愛吃甜食的女士們！蛋糕的包裝盒分為圓形罐裝和方形禮盒裝，吃完蛋糕後包裝盒也可以用作收納盒，一舉兩得又環保！

😍😍😍按圖睇睇米奇鬆餅蛋糕的造型😍😍😍

「SWEETS COLLECTION迪士尼東京香蕉JR東京站店」 地址：東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR東京駅 1F在来線改札内(新幹線南乗換口前)開幕日期：2019/11/27 營業時間：6:30-22:00

【2】小熊維尼年輪蛋糕棒@迪士尼X TOKYO BANANA

第二款聯乘手信是小熊維尼年輪蛋糕棒，有別於其他年輪蛋糕，這款蛋糕棒可以直接用手拿著就吃，非常方便。年輪蛋糕的造型是維尼最愛吃的蜜糖中的攪拌棒，超級可愛！年輪蛋糕一共有三款口味，包括小熊維尼的蜂蜜味、跳跳虎的香蕉朱古力味、豬仔的士多啤梨味，喜歡小熊維尼的朋友不要錯過啦！

😚😚😚按圖睇睇小熊維尼年輪蛋糕棒😚😚😚

「SWEETS COLLECTION迪士尼東京香蕉JR東京站店」 地址：東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR東京駅 1F在来線改札内(新幹線南乗換口前)開幕日期：2019/11/27 營業時間：6:30-22:00

【3】得意米奇造型小餅乾@迪士尼X TOKYO BANANA

第三款聯乘手信是米奇造型小餅乾，餅乾上印上不同表情的米奇大頭圖案，只有香蕉奶昔一種口味，餅乾本身帶點朱古力香味，加上內餡的香蕉奶昔偏甜，下午茶時配上一杯咖啡或熱茶就最適合不過了！三款甜點都只限於「SWEETS COLLECTION迪士尼東京香蕉JR東京站店」獨家販售！

😆😆😆按圖睇睇米奇造型小餅乾😆😆😆

「SWEETS COLLECTION迪士尼東京香蕉JR東京站店」 地址：東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR東京駅 1F在来線改札内(新幹線南乗換口前)開幕日期：2019/11/27 營業時間：6:30-22:00

【4】冬季限定白色小熊維尼系列@日本迪士尼

日本迪士尼今年冬天推出多款白色小熊維尼系列精品，主打的是白金色的小熊維尼公仔，一系列共有14款精品，包括手機套、茶葉連下午茶杯具套裝、各種文具、小熊維尼、跳跳虎、小豬手機掛飾、冬季保暖專用的帽子和手套等，全部精品都是以白金色為主，充滿冬日聖誕氣氛！

😜😜😜按圖睇睇冬季限定的小熊維尼系列精品😜😜😜

+ 10 + 9 + 8

日本Disney store 發售日期：2019年11月26日 10:00a.m. 官網：https://store.disney.co.jp/c/c5571/

👇👇👇按圖睇睇其他6大日本人氣手信👇👇👇