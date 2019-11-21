日本便利店│11月零食推介　13款人氣話題新品　必試牧場牛奶雪糕

【定期更新】去日本旅遊一定會去便利店逛逛，搜羅一下日本的特色小食及零食，是次為大家推介日本最新推出的13款話題新品，遊日時不妨去試！

日本便利店11月新品速遞

日本便利店今個月推出多款話題商品，如Lipton珍珠奶茶雪條、SUNTORY乳酸味啤酒、全新品種「紅寶石朱古力（Ruby Chocolate）」，甫推出已經吸引大批日本網友嘗鮮，極具話題性！

按圖睇「日本便利店11月新品」有咩食！

【1】各大便利店｜Lipton珍珠奶茶雪條 售價：140日圓

日本人對於「珍珠奶茶」仍然瘋狂，最近Lipton與日本著名冰棒公司「嘎哩嘎哩君」（ガリガリ君）合作，推出「珍珠奶茶雪條」，雪條用上Lipton茶葉製作出香醇奶茶味，外層是爽脆的剉冰；內層則是濃郁乳霜雪糕，裏面滿布珍珠，不少吃過的日本網民都大讚口感豐富充滿茶香！雪條現時在日本各大超市及便利店開始售賣，打算去日本的朋友，可以買來試試！

【2】FamilyMart｜牧場牛奶咖啡味雪糕 售價：208日圓

日本FamilyMart自2017年上市的牧場牛奶系列大受歡迎，是次推出的新口味咖啡味雪糕，上層是濃郁牛乳雪糕，下層是咖啡味雪糕，咖啡味香濃，很多日本網民都愛在雪糕上面加上自己喜歡的配料，如水果、糖、朱古力、曲奇等等，打卡一流。

【3】各大便利店｜SUNTORY乳酸味啤酒 售價：100日圓

日本最受歡迎的低酒精飲料，SUNTORY微醉系列推出的氣泡酒向來深愛日本女生歡迎，是次新推出的乳酸口味，再度攻陷日本網民的芳心，一口就可以品嘗到微酸與微甜的多層次口感，受到超級好評。

【4】7-11 ｜粒粒朱古力忌廉班戟卷 售價：138日圓

日本7-11是次新推的朱古力班戟卷外層以濃郁的朱古力味班戟皮包裹着香濃的朱古力忌廉，而且忌廉分量十足，咬下去時可嘗到滿滿的忌廉，同時更有粒粒朱古力碎，口感豐富。

【5】FamilyMart｜森永熱香餅銅鑼燒 售價：185日圓

森永出品的熱香餅粉出名高質，是次更將香甜的Pancake與雪糕結合，推出全新口味的熱香餅銅鑼燒，甜品外層鬆軟，中間的雲尼拿雪糕帶有楓糖醬，口感特別。

【6】7-11 ｜限定紅寶石朱古力 售價：46日圓

日本7-Eleven推出人氣話題小吃紅寶石朱古力（Ruby Chocolate），只須46日圓 ，即港幣$3.5便可嘗到全球第四種朱古力的味道，買來做手信都絕不失禮！

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